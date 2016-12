El protocolo del frío procura techo y comida a las personas sin hogar

En un cajero, en el interior de una caseta de obra o en una chabola levantada en una parcela abandonada cerca del ferial. No todos pasan la noche en una vivienda convencional, con todas las comodidades. Hay otra realidad. Para comprobarlo, basta pasar una noche con los voluntarios de Cruz Roja. Ellos salen todos los días a la calle para procurar techo, comida y conversación a las personas sin hogar.

Su trabajo es uno de los eslabones del protocolo del frío, el plan que activa cada año el Instituto Municipal de Asuntos Sociales para que nadie pase la noche al raso durante los meses más gélidos o que, al menos, la estancia en la calle sea lo más llevadera posible. El protocolo se activa el 1 de diciembre y permanecerá operativo hasta el 31 de marzo. Colaboran, además, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cáritas, Acisjf, Policía Local y Nacional.

Seis grados, buena temperatura, no obstante, para las fechas en las que estamos. Diez de la noche. El equipo de Cruz Roja prepara en sus instalaciones todo los necesario para iniciar su salida: durante cuatro horas visitará los lugares donde la noche anterior ya se prestó ayuda. La mayoría de las personas atendidas suelen ser gente de paso y es habitual que no repitan en el mismo sitio porque han puesto rumbo a otra ciudad. Pero otros sí están en la misma esquina, en el mismo cajero. En estos casos, los voluntarios conocen sus hábitos y sus nombres. Hay una señora diabética a la que no le pueden dar dulces. El hombre que vive en la caseta siempre pide caldo caliente...

El equipaje de la organización incluye magdalenas, galletas, zumo, café, cola-cao, leche, caldo y mantas. Como novedad, este año la organización ha ampliado sus días de salida a los fines de semana. Durante la anterior campaña, atendió a un total de 25 beneficiarios, a los que prestó 290 intervenciones.

Antes de poner rumbo al primer destino -la estación de autobuses- toca hacer la llamada de rigor. Es el momento de saber si hay camas disponibles en el Centro Vida de Cáritas. El protocolo establece que siempre hay que brindar a las personas atendidas la posibilidad de dormir en este centro y, en el caso de que estuviera ocupado, se recurriría a la segunda opción: el albergue municipal de Cáceres. Esta noche hay una plaza libre para mujer.

Un total de 32 voluntarios colaboran en la ruta de Cruz Roja. Se van turnando, según su disposición. Esta noche están María Redondo (trabajadora de Cruz Roja), Penélope Gómez (empleada de ayuda a domicilio), Sergio López (instalador de redes) y Marina Salas (estudiante de Laboratorio Clínico). Al día siguiente tienen que madrugar para trabajar o para ir a clase, pero renuncian a una parte de su tiempo de descanso para ayudar a los demás.

«Suelen ser personas sin recursos o que cobran pensiones muy bajas. A primeros de mes sí les da para pagarse una habitación, pero luego ya no les llega para la pensión», ilustra María Redondo.

La batida a la estación de autobuses se salda sin ninguna intervención. Segundo destino: gasolinera Pasarón. Un compañero les ha comentado que ha visto a dos hombres mayores por las inmediaciones que podrían precisar ayuda. Se trata de dos ciudadanos rumanos. Viven en una chabola. Aceptan dos cafés con leche, magdalenas y mantas. Uno de ellos busca algo que no está en el equipaje de Cruz Roja. Quiere empadronarse en Cáceres.

La siguiente parada está fijada en la avenida Isabel de Moctezuma. En el cajero de la Caixa llevan café a un varón que duerme cada noche entre cartones. Y en la avenida de Alemania les espera una señora que pide dinero a las puertas del estanco 24 horas. Tiene casa en Aldea Moret. Pero apura las horas hasta que una vecina se pasa a recogerla cuando sale del trabajo.

Dentro de una caseta de obras de la zona del Perú duerme Marcos. También vive de la limosna que saca en el Paseo de Cánovas, lugar donde se le suele ver durante el día. De regreso a la avenida de Alemania, toca enfrentarse al episodio más desagradable de la noche. Los voluntarios se acercan a un varón que hay sentado en un banco. «Márchense. El hábito no hace al monje», les grita mientras rechaza la ayuda. No es lo más corriente, se trata de hechos aislados, pero sucede de vez en cuando.

La ruta acaba cerca de las dos de la mañana. El trayecto ha concluido. Hasta mañana. Fuera, en la calle, la temperatura ha bajado y ya el frío arrecia.