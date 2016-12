Cacereños que se comen las uvas antes de Nochevieja

Habían sido suspendidas oficialmente, pero las 'Uvas anticipadas' de Las Trescientas volvieron a triunfar ayer. Desde primera hora de la tarde empezaron a llegar vecinos a la Plaza del Madroño, el lugar elegido para celebrar la llegada del nuevo año. Aunque no el día 31 de diciembre, como manda la tradición, sino el domingo anterior, en plena jornada de Navidad.

Allí estaban Mari Carmen Ávila, Montaña Vivas, Ana María Pérez, Francisco Torbellino, Inés García, Carmen Núñez... Y, por supuesto, José Luis González, impulsor de una iniciativa que surgió a través del grupo de Facebook 'Soy de las Trescientas'. «De lo que se trata es de reunirnos, pasar un rato todos juntos y desearnos lo mejor para 2017. Esta vez hemos tenido algunos problemas, pero la gente no ha querido perdérselo», comentaba sobre las trabas burocráticas que no pudieron detener la fiesta.

Como informó HOY, el Ayuntamiento advirtió de la necesidad de contratar los seguros correspondientes para este tipo de actividades y además el montaje del escenario se podía considerar una subvención en especie por lo que el coste debían asumirlo los interesados. Hace unos días también se les comunicó que debían afrontar el pago de una fianza de 800 euros.

José Luis González Juliana González

Lo que hizo la organización, que también quería una conexión eléctrica para amenizar la velada con un equipo de música, fue dar por cancelada la cita y pasar página. Eso de forma oficial. La convocatoria se mantuvo en las redes sociales. A las ocho de la tarde el movimiento era constante. Con más de un centenar de personas. «Aquí estamos los del barrio y los que nos criamos en él, pero también otros que viven fuera y se marchan. Incluso del extranjero. Es una forma de comernos las uvas juntos ya que el día 31 no estarán», relataba José Luis mientras en la multitienda 'Las 300' su responsable, Juliana González, repartía productos de todo tipo. En pleno diciembre estaba haciendo su particular agosto. «He partido los regaliz en trozos por si nos quedamos sin uvas. He encargado dos cajas», detallaba. «Yo no las tomo nunca, aunque no he querido perdérmelo. Vine al barrio hace 51 años, cuando tenía cuatro. Luego me fui», rememoraba José Rodríguez. La música retumbaba a todo volumen con el 'Pobre nació' de Raya Real; luego con un villancico al que le cambiaron la letra antes de los pasodobles. A las 21.10 horas sonaron por los altavoces las 12 campanadas.

Las ganas de divertirse juntaron a jóvenes y mayores, incluida la más pequeña del barrio, Andrea, de tres meses. Saludos, abrazos, choques de manos y los mejores deseos para el futuro. «Feliz año nuevo», «Viva 2017», «Que pase la crisis»... Todo tipo de buenos propósitos en medio del alboroto de Nochevieja. Con una diferencia: era el día de Navidad. Las uvas se adelantaron de nuevo en las Trescientas, la popular barriada en la que están censadas 755 personas. Incluso los hubo de fuera del barrio que no quisieron faltar anoche.