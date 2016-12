El Ayuntamiento fija tres circuitos para sacar las carreras del centro

Me parece más que correcto. Hay temporadas del año que muchos fines de semana se corta el centro y provoca muchos trastornos. Sólo tiene sentido que sea íntegro en la ciudad si hubiera mucha gente viéndolo en todas las calles, cosa que no sucede ni por asomo. Como mucho que la meta esté en Cánovas o algo parecido, pero la columna de la carrera debería ser en zonas alejadas de la circulación normal. Si tu objetivo es correr, te da igual que sea por Hernán Cortés que por el extrarradio.

hombre, tampoco creo q haya carreras todos los días en Cáceres. y cuando las hay tampoco creo q suponga cortar el tráfico todo el día, sino un par de horas, q tampoco creo q suponga un caos en esta ciudad, q no somos precisamente 500.000 habitantes. otra cosa es la inoperancia insuperable para gestionarlo por parte de los responsables. creo q son ocasiones puntuales q además ambientan bastante el centro de las ciudades, sobre todo ésta q no va sobrada de vida y ambiente.

Me parece muy buena idea, estos runing in the morning que se dejen de tonterías, ya tenemos bastante con la san Silvestre...