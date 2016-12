La Diputación de Cáceres inicia el procedimiento para cesar a su interventora

¿Y para cuando la desaparición de las Diputaciones?. Tendriamos que empezar por ahí.

Unas instituciones obsoletas, trasnochadas, poco resolutivas, etc, etc.

Contribuyen enormemente a aumerntar nuestra deuda y por tanto el deficit público.

¿Alguien sabe y quiere decirnos cuantos millones de euros nos ahorrariamos con su anhelada desaparición?

Estamos seguros que muchos millones no; lo siguiente.