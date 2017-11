Las 800 vive con miedo tras el crimen 01:11 La pared exterior del patio del colegio (derecha) está frente a la ventana que recibió dos disparos. / J. V. A. La proximidad del colegio al lugar donde se produjo el tiroteo tiene a los padres en vilo, además, la tensión se agrava en el centro educativo porque el 10 de noviembre una madre agredió a la directora cuando mediaba en una pelea E. F. V. Lunes, 27 noviembre 2017, 23:28

Miedo. Esa es la palabra que mejor explica los ocho días que han transcurrido desde que el domingo 19 de noviembre un hombre cayera abatido en Las 800, una barriada compuesta por casitas bajas que se extienden junto la avenida Padre Tacoronte, frente al Fuerte de San Cristóbal. «El problema es que los disparos empezaron justo al lado del colegio. Hay madres que temen que un nuevo enfrentamiento pueda poner en riesgo a sus hijos», cuenta preocupada una mujer que lleva años implicada en la mejora social de la zona.

Temerosa de que sus palabras puedan acarrearle problemas en un barrio donde casi nadie se atreve a levantar la voz, quien hace esta reflexión tiene claro que en momentos como el actual es más necesaria que nunca la presencia policial.

Las familias que la semana pasada llevaron a sus hijos al colegio Nuestra Señora de Fátima comprobaron que la Policía estuvo presente tanto a la hora de entrada como a la hora de salida. Pero este lunes por la mañana ya se echó en falta a los agentes uniformados.

Esa ausencia provocó la zozobra de toda la comunidad educativa, que al temor de que se produzcan nuevos enfrentamientos derivados del tiroteo mortal suman la incertidumbre generada por una madre que el día 10 de noviembre dio un empujón a la directora.

Ese incidente ocurrió cuando la máxima responsable del colegio y otra docente trataban de evitar un enfrentamiento del que este 27 de noviembre habló el concejal de Podemos, Fernando de las Heras.

Este edil representa al Ayuntamiento en el consejo escolar del colegio de Las 800 y ha querido llamar la atención sobre las cuatro agresiones que, según dice, han sufrido los profesores del Nuestra Señora de Fátima durante los últimos dos años. La Consejería de Educación ha confirmado que el incidente del día 10 se produjo en el patio cuando la directora «fue empujada por una madre mientras intentaba mediar en una disputa provocada entre dos escolares», un incidente que los responsables regionales relacionan con «la escalada de tensión» que se vive en la barriada.

Fernando de las Heras reclama una respuesta más contundente de la Consejería de Educación, a cuyos responsables exige que pongan todos los medios a su alcance para conseguir que la autora de esos hechos recapacite y «pida disculpas públicas por el error cometido».

Fernando de las Heras pide una mayor presencia policial y un refuerzo de los servicios sociales

El concejal cree que esas disculpas ante la comunidad encajan con el proyecto que desde hace una década se desarrolla en este colegio para conseguir que la educación sea una herramienta de mejora en un barrio que de forma esporádica se ve afectado por conflictos sociales graves.

Desde la Consejería de Educación se insiste en que el problema de seguridad que se vive en Las 800, acrecentado tras el tiroteo mortal, «no es un problema educativo, sino un problema de seguridad ciudadana y de convivencia en la barriada que deberán afrontar las administraciones competentes».

En cuanto a la agresión sufrida por la directora, desde Educación se indica que cuando la consejería tuvo conocimiento de los hechos ofreció a la víctima tanto el servicio psicológico de Prevención de Riesgos Laborales como asistencia jurídica.

«El equipo directivo del centro está mediando entre las partes para evitar y prevenir situaciones similares», prosigue la nota remitida este lunes por Educación, desde donde se insiste en que la resolución del incidente es compleja porque entran en juego factores que afectan a la convivencia social en el barrio «cuya solución no compete a la Consejería de Educación y Empleo».

Fernando de las Heras afirmó este día 27 que la verdadera solución pasa por el compromiso municipal, por lo que exige al Ayuntamiento que, además de reforzar la vigilancia con la Policía Local de barrio, incremente la atención de los programas de familia aumentando la plantilla de trabajadores sociales.

La apuesta por la convivencia también es reclamada por la Consejería de Educación, desde donde se recuerda que en el colegio Nuestra Señora de Fátima funciona un programa educativo denominado Escuelas de Aprendizaje en el que se cuenta con el apoyo de las familias de los alumnos y con voluntarios sociales. «El problema es que ese programa no será efectivo si fuera de las aulas las diferentes familias de la barriada no se implican y no lo ponen en práctica».

En estos días, el colegio de Las 800 se ha convertido más que nunca en un fiel reflejo de la barriada. Desde el tiroteo mortal, los alumnos que asisten a las actividades de tarde se han reducido a la mitad y, por las mañanas, hay niños que llegan tarde para evitar posibles conflictos.

Nadie se ha olvidado aún de que los disparos comenzaron junto una vivienda situada justo enfrente del patio de recreo del colegio. Fue allí donde los investigadores de la Policía Nacional fotografiaron los dos orificios que presentaba una persiana que, según creen los vecinos, fue alcanzada la noche en la que se produjo el crimen.