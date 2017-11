Una vida en la parroquia de Balboa Teodoro López, en uno de sus últimos días en la parroquia de Balboa. :: casimiro moreno El archivero eclesiástico dice adiós tras 47 años como párroco en la pedanía ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Lunes, 27 noviembre 2017, 07:40

Hace 47 años, Teodoro López llegó a la pedanía más pequeña de Badajoz procedente de Roma. Su misión era atender la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Balboa, a la que dijo adiós el sábado 18 de noviembre. Una vez cumplidos 75 años, los párrocos tienen que jubilarse. Así lo dispone la Diócesis de Mérida-Badajoz y así lo acata. Aunque, confiesa, le hubiera gustado seguir porque se encuentra bien de salud. La obediencia, dice, le obliga a marcar un punto y aparte en su vida.

Hace diez años que se jubiló en la vida civil. Entonces dejó su trabajo como catedrático de filosofía en el instituto Rodríguez Moñino. Allí estuvo 30 años dando clases y, cuenta, ha tenido la peculiaridad de ser «el único cura de Extremadura que ha dado clases a los que no querían Religión, sino Ética». Responde convencido de que se aprende de la Ética. «Decía San Justino en el siglo I que todo lo racional es cristiano. Si daba una doctrina racional, estaba proyectando la Iglesia», asegura. Y él impartía una doctrina racional. «Por eso digo que yo ya estaba jubilado hace doce años, ahora lo que digo es adiós».

Archivero emérito

«Decía San Justino en el siglo I que todo lo racional es cristiano. Si en Ética impartía una doctrina racional, estaba proyectando Iglesia»

No sabe qué hará a partir de ahora, pero sí que continuará como canónigo archivero emérito de la Catedral. Otra de sus labores ha sido poner orden en los Archivos Eclesiásticos, donde ha estado durante doce años. Desde 2006, los fondos se encuentran en la calle del Obispo San Juan de Ribera. Allí se reúnen los legajos de la Catedral y el Diocesano. Este, a su vez, acoge los de las diócesis pequeña y ampliada, así como las órdenes de Santiago y Alcántara. También están allí los documentos parroquiales.

Teodoro López ha pasado más de una década al frente de esos documentos llenos de historia. Guarda más 700 pergaminos. Uno de los más antiguos, fechado en 1255, es el primer sínodo de Fray Pedro Pérez, que fue el primer obispo de Badajoz después de restaurada la diócesis. La bula del Papa Juan Pablo II por la cual creó la provincia eclesiástica en 1994 también está entre sus fondos.

El 30 de octubre fue el último día de Teodoro López al frente de este archivo, que ahora coordina una seglar.

Ahora seguirá estudiando. Tiene varias licenciaturas, como Filosofía y Psicología, y quiere seguir investigando.

Lo dice uno de sus últimos días en la parroquia de la Virgen de las Nieves. Durante los 47 años que ha estado en Balboa ha visto que «ha cambiado el nivel humano, pero no excesivamente. Los pueblos tienen su medida. Aquí no hay ricos ni pobres. No he tenido pobres nunca. La iglesia de Balboa no es pobre. Aquí no hay clases sociales y eso para mí ha sido una ventaja. Esto es una gran familia porque hablamos de la parroquia más pequeña de Badajoz».

Ahora Balboa tiene nuevo párroco. Es Feliciano Leal, que también se encarga de la parroquia de Villafranco desde hace un año. «Cada vez somos menos y hay que repartir», explica Feliciano mientras Teodoro le 'traspasa' la parroquia. Feliciano Leal ha pasado 17 años trabajando en Lobón y Guadajira. «Conozco la zona y la realidad de los pueblos. Estoy muy ilusionado. Son pueblos humildes y sencillos, donde no suele haber grandes desigualdades y eso es alentador», explica en su primer día en la parroquia más pequeña de Badajoz.