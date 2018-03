OBK, Viceversa y Gala actuarán en Badajoz

Ayer se desveló el cartel del Festival 'Love the 90's' que se celebrará el viernes 27 de julio en La Alcazaba. Gala, Viceversa o OBK serán algunos de los grupos más llamativos en un concierto que pretende homenajear la música de esa década. El evento estará presentado por Fernandisco y contará además con actuaciones de Rozalla, Double You, Alice DJ, Whigfield, Corona, Double Vision, Chimo Bayo, Rebeca, Paco Pil, Just Luis, Sensity World, Paradisio y Jumpers Brothers.