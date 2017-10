Un vertedero cerca del colegio Manuel Pacheco de Badajoz atrae las ratas al centro Restos orgánicos en el solar anejo al colegio, que se ve al fondo rodeado de árboles. :: j. v. arnelas El Ayuntamiento comenzó el tratamiento de erradicación el martes después de las quejas de la asociación de vecinos ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Jueves, 5 octubre 2017, 07:17

El colegio Manuel Pacheco tiene un problema de ratas que ya está en vías de solución. Así lo ve su directora, María Isabel Rodríguez.

Podemos se sumó ayer a la denuncia que realizó la asociación de vecinos de Suerte de Saavedra en los últimos días, que advertía de la presencia de roedores y cucarachas en el recinto escolar. El concejal Fernando de las Heras advirtió que el Ayuntamiento podía haber usado el verano para eliminar a estos animales. «La solución llega tarde», dijo, porque el curso ya ha comenzado. Aseguró que los portavoces del Proceso Comunitario del barrio trasladaron este problema tanto a la alcaldía como a la gerencia de salud del SES en agosto pasado y lamentó que no hubieran acudido a desratizar antes del inicio de las clases. «Ahora es cuando se va a solucionar, dos meses después», criticó.

La directora, sin embargo, se mostró ayer agradecida por el trato que ha recibido del Ayuntamiento. Explicó que la primera teniente de alcalde, María José Solana, acudió con técnicos municipales el martes al colegio para conocer los problemas de primera mano. Las limpiadoras han visto ratas en el patio y subiendo a unas plantas en las últimas semanas. Ayer, la empresa encargada de la desratización ya había colocado varios cebos en distintos puntos y dieron seguridad a la directora de que no eran peligrosos para los alumnos. Están colocados en zonas de difícil acceso.

Las limpiadoras del centro han visto a los animales por las tardes en los exteriores del edificio

Protexplagas impartirá charlas a las familias sobre la importancia de tirar la basura en los contenedores

Además, Protexplagas se ha comprometido a dar unas charlas a los niños y las familias sobre la importancia de mantener limpias las calles, así como de usar tanto los contenedores como las papeleras. Desde la empresa le señalaron a la directora que las ratas proceden de un vertedero incontrolado que existe en un solar cercano donde se vierten ripios y restos orgánicos.

En el centro han tomado ya otra medida, que los niños coman el desayuno de media mañana dentro de las clases y tiren todos los envoltorios en una bolsa. Justo después del recreo, el personal de limpieza repasa las clases para que no queden alimentos dentro que puedan atraerlas. Las limpiadoras solo han visto a las ratas en los exteriores del centro y por las tardes, cuando se acaba el jaleo de los niños. Nunca las han visto en horario escolar.

María Isabel Rodríguez, la directora, explica que no es la primera vez que han luchado contra los roedores. A principios del curso pasado, en septiembre de 2016, también se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para avisar de que habían visto ratas. En esa ocasión, era en otra parte del colegio. Protexplagas acudió y las erradicaron. Entonces también se tomaron otras medidas, como alejar unos contenedores del edificio.

La directora valora que la primera teniente de alcalde y otros trabajadores municipales acudieran el martes al centro para buscar una nueva solución. Les ofrecieron varias alternativas. Entre ellas, podar las plantas donde han visto a las ratas por las tardes. O, incluso, desalojar el edificio y trasladar las clases a otro lugar. Sin embargo, desde Protexplagas valoraron que no es necesario llegar a esos extremos, según la directora.

Policía Local

Junto a Solana también acudió el jefe de la Policía Local, Rubén Muñoz, quien valoró la posibilidad de colocarle un nuevo paso de peatones y le aseguró que los agentes de proximidad de Suerte de Saavedra acudirán con regularidad al colegio para conocer sus necesidades y denuncias.

El primero en dar la voz de alarma este fin de semana fue el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Fernando Gonçalves. Este coincide con las informaciones que Protexplagas ha trasladado a la directora del centro. Así, apuntó que una de las causas de la presencia de ratas es que los alrededores del colegio están sin desbrozar y llenos de maleza, lo que no solo afecta al colegio, sino a los bloques del entorno. Gonçalves explicó ayer que existe un barranco con mucha basura en las inmediaciones. Los vecinos subrayan que «deben tener siempre cerradas las puertas de sus portales para que no se cuelen las ratas». Gonçalves es claro: «Hay que limpiar los alrededores, si no las ratas volverán en quince días».