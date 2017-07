Los venezolanos votarán en Badajoz la consulta sobre la Constituyente de Maduro Estos son los venezolanos residentes en Badajoz que han organizado la votación de mañana. :: c. moreno En la ciudad se ha establecido el único 'punto soberano' de Extremadura para participar en el referéndum de mañana MIRIAM F. RUA Sábado, 15 julio 2017, 08:52

Gloria Pino es venezolana pero desde el año 2014 reside en Badajoz. La decisión de dejar su país la tomó una noche en la que grupos favorables al gobierno del presidente Nicolás Maduro asaltaron armados las casas de la zona donde vivía entonces. No alcanzaron su hogar, pero este hecho fue el empujón que le faltaba para dejar atrás una Venezuela que la tenía en una lista negra porque su nombre estaba en los cuadernos de votación del referéndum revocatorio contra Chávez.

Tenía más motivos para salir. Como profesora universitaria en la escuela de psicología, coordinó durante las protestas de 2014 una comisión para apoyar a los estudiantes que eran encarcelados y torturados injustificadamente y a sus familias. «Fue muy fuerte, escuchamos testimonios terribles», recuerda.

Pero Gloria tenía una razón todavía más urgente que la empujaba fuera de Venezuela. Desde 2012, le resultaba muy difícil encontrar en su país los medicamentos que precisa para tratar la enfermedad rara y degenerativa que padecen tanto ella como su marido. «Nunca me planteé irme de Venezuela. Planifiqué mi vejez para estar tranquila y tener una buena pensión y he renunciado a todo. Metí mi vida en dos maletas y me vine a Badajoz. No me puedo quejar, no estamos pasando ningún tipo de necesidad. Me siento afortunada porque hoy día hay venezolanos que están pidiendo refugio como si llegaran de Siria», cuenta.

Todo esto la trajo a Badajoz hace tres años y todo esto es lo que le ha llevado a movilizarse para lograr que los venezolanos en Extremadura pudieran participar en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional de Venezuela (su parlamento) sobre la Constituyente de Maduro. Badajoz será así uno de los 70 'puntos soberanos' establecidos en España y el único de Extremadura para que los venezolanos que viven fuera de su país puedan votar.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Extremadura residen 181 venezolanos, pero Pino cree que esta cifra es superior. Ella calcula que en la votación de mañana participarán alrededor de 60 venezolanos, de ellos la mitad vive en Badajoz.

«El pueblo pide elecciones»

La votación de los venezolanos que viven en el extranjero está promovida por la Mesa de la Unidad Democrática, integrada por el conjunto de partidos opositores a Maduro. Ni Gloria ni Fátima Díaz ni la otra venezolana residente en Badajoz que ha organizado la consulta en la ciudad, pertenecen a ningún partido político pero quieren participar en la votación. De hecho, ellas mismas son las que corren con los gastos de toda la logística. «Queremos hacer algo que favorezca a los que están en Venezuela y que allane el camino para que volvamos a reconstruir mi país. Lo único que pide el pueblo son elecciones», manifiesta.

En la misma línea, su compatriota, Fátima Díaz, dice al respecto de la consulta popular: «Es la única vía pacífica que tengo para apoyar a mi país desde fuera». Ella tiene ahora 24 años y estudia Física en el campus de Badajoz. Cuando llegó a la ciudad en el 2009 con sus padres, recuerda que tuvo que volver a hacer los dos últimos años de Bachillerato porque no se lo convalidaron entero. El cambio de latitud fue muy drástico, recuerda.

Su madre es portuguesa y aunque inicialmente querían establecerse en la país vecino, la crisis económica que lo azotaba hizo que finalmente vinieran a Badajoz. Aquí regentaba la tienda de ropa 'Variedades Fátima', en la avenida Juan Sebastián Elcano, 33. Precisamente en la trastienda es donde se celebrará la votación mañana, desde las 9 a las 16 horas.

La consulta popular plantea tres preguntas, con dos posibles respuestas: sí o no. Con ella, los opositores están promoviendo la campaña del no a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro, y a la posibilidad de un golpe militar. Solicitan, por último, la convocatoria de elecciones libres y transparentes.

«Tengo esperanzas de que con la votación popular se frene la modificación de las leyes de la constitución. Si eso pasa, la situación va a ser más crítica de lo que lo es actualmente», dice Fátima Díaz.

Voto en Salamanca

Aunque en Extremadura solo se podrá votar en Badajoz, también habrá venezolanos residentes en la región que se acercarán a votar a Salamanca. Es el caso de Andy Solé y de su familia, que desde hace diez años reside en Plasencia y que mañana viajará a Salamanca junto con otros compatriotas.

«En mi coche, vamos los votos que nos permite la Guardia Civil. La actuación de este proceso en el exterior, donde se calcula que viven unos dos millones de venezolanos, es muy importante. Sería casi un insulto no ir a votar con lo difícil que lo van a tener los venezolanos que viven allí por las amenazas que hay», explica.

Él se vino en 2007 junto a su mujer y sus dos hijos, después de sufrir la purga que Chávez hizo entre los trabajadores de las petroleras. Para él, frenar la aspiración de Maduro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente es vital, dado que de lo contrario -reflexiona- «sería darle un papel en blanco, porque sin estar suspendidas las garantías hace lo que le da la gana, no me quiero ni imaginar cuando tenga la legalidad hecha por ellos».