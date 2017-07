Las veladas de teatro y música vuelven al auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz Noches de verano en una edición pasada. :: hoy La actuación de la Banda Municipal con Nuria Fergó, Felipe Garpe y un cuarteto de mariachis será el plato fuerte del ciclo 'Noches de verano', que se celebra del 18 al 24 de julio REDACCIÓN badajoz. Martes, 11 julio 2017, 07:50

La Banda Municipal de Música de Badajoz, acompañada de los artistas Nuria Fergó y Felipe Garpe y un cuarteto de mariachis interpretarán el próximo día 24 el espectáculo 'México lindo sinfónico', uno de los platos fuertes del ciclo Noches de verano de Badajoz.

Este ciclo, que se celebra del 18 al 24 de julio en el auditorio municipal Ricardo Carapeto, tendrá en su décimo sexta edición un total de cinco obras teatrales y dos espectáculos musicales, informó ayer la edil de Cultura, Paloma Morcillo.

'150 Años haciendo Música. México Lindo Sinfónico' será un espectáculo donde las canciones mexicanas servirán para homenajear el siglo y medio de vida de la Banda Municipal de Música de Badajoz, dirigida por Vicente Soler.

La agrupación pacense estará acompañada por, entre otros, la cantante española Nuria Fergó, para interpretar canciones tan conocidas como 'El Rey', 'México lindo y querido', 'Volver, volver' o 'Se me olvidó otra vez'.

Noches de Verano arrancará el próximo día 18 con 'Eran tres un gitano y un marqués', un día después llegará '¡Ay Carmela!', y el 20 de julio 'Enseñar a un sinvergüenza', todas con el sello de la Compañía Benavente y con actores como Luis Gaona, Aurora Romero y Anabella Herbella.

De la mano de esta compañía también llegará, el día 21, la obra 'La Mamma', de André Roussin y dirigida por Luis Romero. Por otro lado, el día 22 llegará 'For Once in my Life', de la Iberian Big Band, con Gene García. Y el día 23 será el turno de la obra teatral 'Los Pelópidas'.