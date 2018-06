Los vecinos de Las Vaguadas reclaman un centro de mayores Guillermo Villasán en uno de los solares sin desbrozar que hay en el barrio. :: c. moreno Los residentes de esta urbanización también solicitan el desbroce de los solares y más vigilancia policial para acabar con los botellones NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 11 junio 2018, 08:23

«Muchas veces se ve a los mayores del barrio sentados debajo de los porches, aquí, en el centro comercial, porque en este barrio no hay dónde ir». Lo cuenta Guillermo Villasán, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Vaguadas. Ayer terminaron las fiestas de la zona y desde esta urbanización tienen una prioridad, lograr un centro de mayores y una sede social.

El último padrón municipal señala que Las Vaguadas cuenta con 5.260 vecinos. El representante vecinal matiza que hay que unir otras urbanizaciones cercanas como la Dehesilla de Calamón o Lebratos, que también requieren las infraestructuras de este barrio. «En total somos unos 8.000. Hay muchos pueblos más pequeños y aquí no tenemos ningún local para poder hacer una actividad o para que se reúnan los mayores. La población va envejeciendo».

El problema, destaca Villasán, es que no hay locales disponibles al tratarse de una urbanización. Ni el Ayuntamiento ni la Diputación o la Junta tienen establecimientos en la zona. «Nos arreglamos pidiendo favores, un día a la iglesia, otro a un bar, otro un vecino nos deja un local, pero claro, no podemos organizar muchas cosas. Nos han pedido, por ejemplo, un curso para las mujeres del barrio, pero no podemos hacerlo».

Ante esto la Asociación de Vecinos reclama a las administraciones que intervengan y les ayuden. Hay varias vías para dar solución a estos vecinos. Podrían alquilar un local o construir un centro vecinal en alguna parcela pública. «Podrías compartirlo con un centro de mayores y otro para actividades en general», solicita Guillermo Villasán.

Durante años, explica el presidente vecinal, la principal reclamación de los residentes de Las Vaguadas ha sido contar con un centro de salud. «Nos han dicho desde la Consejería de Sanidad que no es una prioridad, así que lucharemos al menos por un local para los vecinos». Villasán replica, sin embargo, que es un error no contar con un centro médico, primero, por la cantidad de población que hay, y segundo, porque hay familias que están divididas, algunos de sus miembros deben ir al ambulatorio de Ciudad Jardín y otros al de Valdepasillas. La creación de un centro de salud en Las Vaguadas, además, serviría para descongestionar estos servicios.

Otra queja muy repetida en esta urbanización son los solares. Las lluvias han provocado que las malas hierbas estén más altas que nunca y en breve, con el calor, comenzarán a secarse. Hay terrenos sin mantenimiento en todos los puntos de Las Vaguadas, especialmente en el camino de La Banasta que llega al colegio que lleva el nombre del barrio. Todos los veranos se producen incendios en la zona.

Las aceras también están llenas de maleza. Esto se debe, explica Villasán, hay que hay muchas zonas donde los propietarios tuvieron que retranquear sus parcelas y quedó un franja, entre las casas y la calzada, «en el limbo y eso nunca se limpia». La falta de mantenimiento, en general, preocupa en este barrio. Hay muchos puntos del barrio donde las aceras siguen siendo de hormigón y están muy deterioradas.

Policía contra los botellones

«También necesitamos mayor presencia policial. Antes pasaba algún coche de vez en cuando, pero ahora no se ven», se lamenta el responsable de la Asociación de Vecinos de Las Vaguadas. Exige este refuerzo para acabar con los botellones ilegales que se celebran habitualmente en el parque del barrio. Los fines de semana se puede ver a jóvenes que llegan con bolsas con alcohol por la carretera de Valverde.

Los residentes también hace años que denuncian problemas de tráfico en esta urbanización y piden que se reorganice la circulación en la zona. Villasán pone un ejemplo. «Hay calles adyacentes que tienen prioridad con respecto a avenidas principales y causan problemas».