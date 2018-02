Los vecinos protestan por el mal estado de las jardineras de la Plaza de la Soledad Las jardineras vacías de la Plaza de la Soledad. :: c. moreno Aseguran que hace más de dos años que no cuentan con plantas y que son un peligro para los coches y los peatones que pasan NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 25 febrero 2018, 09:25

Sin una flor, perdiendo piezas y como un obstáculo para los peatones y los vehículos. Las jardineras de la Plaza de la Soledad han pasado de ser un foco de atención positiva a una molestia para los vecinos que reclaman que se cuide este entorno. «Es la plaza más bonita de Badajoz, para mi y para muchos y llevan dos años con las jardineras abandonadas. Solo sirve para que la gente se tropiece», se queja María Eugenia 'Geni' Martín, vecina de la zona. «Para eso que las quiten», concluye resumiendo el sentir de muchos peatones que creen que, sin vegetación, solo son un estorbo.

En mayo de 2010 se inauguró la remodelación de la Plaza de la Soledad. El mayor cambio fue la instalación de la plataforma única que, además, fue acompañada de una restricción de tráfico. Solo pueden pasar los vehículos de residentes que estén autorizados. Además la obra, que costó 637.080 euros, incluyó la instalación de unas jardineras en forma de onda, la construcción de una fuente a pie de suelo, así como la colocación de bancos y una pequeña zona infantil.

El resultado gustó a los peatones. Las jardineras, con su particular forma, servían para delimitar la zona por donde podían pasar los vehículos autorizados y separarla del área dedicada solo para peatones.

Sin mantenimiento

Desde hace dos años, sin embargo, los vecinos denuncian que estas jardineras no reciben ningún tipo de mantenimiento. No se renuevan las plantas y no se arreglan a pesar de que han perdido varios adoquines. «Es porque los coches se los llevan por delante. Con flores, se veían bien. Eran llamativas, pero ahora no se dan cuenta y pisan con las ruedas las esquinas. Se está deteriorando por días», se lamenta Jorge Vázquez. Este pacense asegura que ha trasmitido varias quejas al Ayuntamiento por el estado de las macetas. También porque, según denuncia, son un peligro para los peatones. «Como no se ven, la gente se tropieza porque son del mismo color que el suelo. Así no pueden estar», añade.

Además de las molestias, los vecinos se lamentan de la mala imagen que dan estas jardineras solo con tierra frente a una de las iglesias más importantes de la ciudad, como es la de La Soledad. «Es un sitio de paso constante y es una pena muy grande que esté así», detalla 'Geni' Martín.