Los vecinos aseguran que los eucaliptos de la plaza de Santa Marta de Badajoz son un peligro Los eucaliptos de la plaza de Santa Marta. :: c. moreno Insisten en que el Ayuntamiento acelere la obra de renovación de esta zona de Santa Marina que lleva años pendiente NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 8 abril 2018, 09:36

El viento de las últimas semanas ha hecho que muchos residentes de Santa Marina eviten pasar cerca de los eucaliptos de la 'plaza de Santa Marta', también conocida coloquialmente como plaza del pirulo. La asociación de vecinos de este céntrico barrio explica que hay ramas con riesgo de caerse. Recuerdan que hace poco una se desprendió y partió en dos uno de los bancos de la plaza, a pesar de que son de hierro.

Francisco Crespo, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina, advierte que se trata de árboles de gran tamaño y que suponen un peligro para la integridad física de los vecinos. Por ello insiste en la postura que defiende desde hace años esta agrupación, que el Ayuntamiento debe eliminar los seis eucaliptos para renovar por completo esta plaza.

«Los vecinos y la asociación estamos cansados de demostrar el grave daño que hace esta especie forestal al entorno. Levanta acerados, entra en el cimiento de las viviendas, en los imbornales, en las tuberías de la conducción del agua, ensucia diariamente la plaza con su caída de hojas y es un peligro para la integridad física de los vecinos que se atreven a pasear y sentarse en los bancos», detalla Crespo en un escrito remitido a HOY.

Hace más de 10 años que los residentes de la zona exigen una renovación de Santa Marta. En 2014 la obra parecía inminente. Había un proyecto para eliminar los seis eucaliptos, renovar los suelos y las escaleras, incluir nuevos servicios y plantar 40 árboles nuevos. Sin embargo algunos vecinos, especialmente la plataforma Salvar el Parque Ascensión, se movilizaron para oponerse a la desaparición de los eucaliptos.

El Ayuntamiento, en principio, atendió su solicitud y modificó el proyecto para mantener esta vegetación. La Asociación de Vecinos de Santa Marina, sin embargo, se opuso y finalmente la inversión, de unos 400.000 euros, se quedó en el aire y no se llevó a cabo.

Desde entonces, calcula Crespo, se han propuesto hasta siete proyectos pero ninguno ha salido adelante siempre por este enfrentamiento. La agrupación vecinal mantiene que eliminar los eucaliptos es indispensable. «Ocupan el 40% de la plaza. Si no se eliminan, no hay renovación. Estamos proponiendo quitar unos árboles que causan muchos problemas para sustituirlos por 40 nuevos», indica el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina.

«¿Para cuándo?»

«Nos encontramos ante una promesa incluida en el programa electoral del actual gobierno, pero duerme el sueño de los justos en la mesa de no sabemos qué concejalía. Nos encontramos ante, creo recordar, el séptimo proyecto de la plaza y que el Ayuntamiento, ni informa ni se le espera», lamenta Crespo.

En 2017 los vecinos esperaban que la reforma fuese inminente a cargo de los presupuestos municipales. La plataforma Salvar el Parque Ascensión recordó, sin embargo, que en 2014 el alcalde se había comprometido a no eliminar los eucaliptos, incluso por escrito. Francisco Fragoso respondió el año pasado que escucharía a los vecinos. El PSOE, por su parte, propuso que se convocase un concurso de ideas, pero la propuesta no fue aprobada. Desde entonces no hay novedades oficiales.

Recientemente, explica Francisco Crespo, han sabido que el Ayuntamiento está renovando el Parque de la Retama, en Ciudad Jardín, y que además hay obras previstas en las plazas Diego de Badajoz, en San Fernando y en la de Santiago Arolo de San Roque. «Estas buenas noticias son bien acogidas desde la barriada de Santa Marina y su asociación de vecinos, pero al mismo tiempo lamentamos una vez más que esta parte de la ciudad de Badajoz sea ninguneada, abandonada de la mano de Dios, en este caso por las manos del Ayuntamiento, y olvidada una vez más en el reparto de estos fondos».

Por último, el representante de Santa Marina explica que los vecinos les preguntan constantemente cuándo será la renovación de Santa Marta. «Y no tenemos respuestas». Crespo asegura que se sienten ignorados por el Ayuntamiento. «Volvemos a preguntar al gobierno municipal: ¿Para cuándo la renovación de la Plaza de Santa Marta?».