Dos vecinas de Valdepasillas denuncian que sus perros murieron envenenados 04:05 Fefi Guerrero y Carmen Suárez, en el centro, junto con sus familiares y las denuncias que han realizado. :: J.V. ARNELAS Piden a la Policía Nacional que investigue después de que sus mascotas falleciesen por un tóxico tras pasear por el parque Miguel López Alegría NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 31 mayo 2018, 08:08

Un joven entra con su mascota en el parque Miguel López Alegría, en Valdepasillas. Se le acerca otra joven. «Es mejor que te lleves al perro, átalo y llévatelo. Este parque no es seguro. Han muerto dos animales en una semana», le advierte. En este barrio de Badajoz hay miedo entre los vecinos tras dos envenenamientos.

Las afectadas fueron Fefi Guerrero y Carmen Suárez. Ambas paseaban a diario con sus mascotas por el parque Miguel López Alegría, en las traseras del colegio Enrique Segura Covarsí. Los perros murieron intoxicados, según los veterinarios, con una semana de diferencia. Sus dueñas interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional y piden que se investiguen los hechos para evitar más muertes. «Ya no solo se trata de los perros. Estamos en un parque y al lado de un colegio. Es un peligro», reclama Carmen Suárez.

Esta joven de 26 años fue la primera en sufrir la pérdida de su perro. Fue el pasado 17 de mayo. Ahora, dice, al llegar a su piso, siempre espera que salga a saludarla. «Siento que la casa está vacía».

Rocco tenía tres años. Era un cruce con mezcla de galgo y también era el rey de la casa desde que su dueña lo llevó al piso. «Por la mañana vomitó, pero lo saqué a pasear. A mediodía volvió a vomitar, ya de color gris, y lo llevé al veterinario a las siete de la tarde. Dijo que algo le habría sentado mal».

«A las nueve, en el paseo, le noté raro. Las patas traseras se le ponían rígidas y volví al veterinario, pero me dijo que sería por los vómitos. A las tres de la mañana comenzó a respirar mal, lo cogí y sufrió convulsiones. En el coche camino de la clínica comenzó a sangrar por el ano y en tres minutos dejó de respirar». Carmen para de hablar, respira, pero no puede evitar las lágrimas.

India, la perra de Fefi, y Rocco, el perro de Carmen. :: HOY

La conclusión final de los sanitarios fue que Rocco se había intoxicado, aunque no supieron cómo podría haberle ocurrido. Una semana después, la historia se repitió casi exactamente.

Fefi Guerrero notó que India, su perra cruce de 3 años, estaba enferma porque vomitaba y estaba muy parada. Esta vecina de 54 años conocía a Carmen de coincidir en el parque, y sabía lo que había pasado con Rocco, así que se alarmó inmediatamente. El veterinario le dio un tratamiento, pero la can continuó empeorando. La segunda noche se quejó mucho y por la mañana la encontraron en la ducha, en un charco de sangre. «Estaba reventada la pobre», solloza su dueña.

Llegaron al hospital veterinario, pero no pudieron hacer nada por la perra. Eso sí, le realizaron un análisis. El resultado concluyó que la mascota había sufrido «un fallo multiorgánico que, sumado a los signos clínicos, era compatible con la sospecha de intoxicación».

Tras la segunda muerte, ambas vecinas decidieron unirse y acudir a la Policía Nacional a poner una denuncia. Fue el viernes pasado. «Quedaron en llamarnos, pero no hemos tenido noticias», se lamenta Carmen. Piden que se investigue porque temen que puedan producirse más casos y consideran que también puede ser peligroso para los vecinos, especialmente para los niños. «Ahora mismo Valdepasillas no es seguro», advierte Fefi.

¿Cómo ocurrió?

No saben cómo se intoxicaron sus perros, aunque sospechan que se trata de un veneno. Una posibilidad, apuntan, es que alguien colocase comida, por ejemplo, con algún tóxico, en el parque. «Ya ha habido casos de salchichas con agujas y también venenos», recuerda Carmen Suárez. «No entiendo cómo alguien puede hacer algo así. Te molesta un perro, pero ¿matarlo?», añade Fefi Guerrero.

Otra teoría es que la causa sea un insecticida o algún tratamiento contra las ratas. «Hemos preguntado y nos han dicho que no han fumigado, pero no sabemos si puede ser algo así, que haya habido algún problema con la concentración. Lo que necesitamos es que lo investiguen», insiste la dueña de Rocco. Fefi, por su parte, asegura que hace cinco años perdió otro perro intoxicado y cree que fueron los insecticidas.

Ambas pacenses han contado su historia estos días en las redes sociales y han recibido muchos gestos de apoyo. Los agradecen. También ha habido vecinos de otros barrios, como Ciudad Jardín, San Roque o Pardaleras, que han contactado con ellas para asegurar que en estas zonas también se han dado muertes de mascotas. Sin embargo, estos casos no han sido denunciados oficialmente.