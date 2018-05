Los usuarios piden que se recupere el proyecto del parking del Perpetuo El parking de los hospitales Perpetuo y Materno al completo. :: j. v. arnelas Hace nueve años se anunció un subterráneo de 720 plazas, pero el proyecto no se llevó a cabo y siguen los problemas para aparcar NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 7 mayo 2018, 08:05

«¿Pero aquí no iban a hacer un parking subterráneo?». Es el lamento de Pepo Oliva tras pasar 30 minutos buscando aparcamiento para ir a una consulta al Hospital Perpetuo Socorro. Tiene prisa porque casi llega tarde. «He salido con más de una hora de margen y casi no llego. No es normal. Yo tengo un problema de circulación, no puedo venir andando. Aquí viene gente enferma ¿Cómo puede ser que no haya sitio donde dejar el coche».

La aventura de este vecino de Badajoz que tuvo que acudir al médico hace unos días es un ejemplo de los problemas que se encuentran los usuarios cuando tienen que acudir a los hospitales Materno y Perpetuo. Ambos centros sanitarios están cerca de la avenida Damián Téllez Lafuente, entre los barrios de Antonio Domínguez y Ciudad Jardín.

El aparcamiento de ambos hospitales cuenta con unas 600 plazas gestionadas por Adeba (Asociación de Desempleados de Badajoz). Esto supone que los usuarios deben pagar 1,20 euros para dejar su vehículos, aunque no hay límite de horas. El problema es por las mañanas. Según detallan los operarios de Adeba, sobre las 8.15 horas ya está lleno y así se mantiene hasta pasadas las 13.00 horas. Los primeros en llegar son los trabajadores de los centros sanitarios. Junto con los primeros pacientes, ocupan todas las plazas. En 2009 el Servicio Extremeño de Salud (SES) anunció la construcción de un parking subterráneo que sumaría 720 vacantes en la zona, pero el plan nunca se ejecutó.

Por ello, en la actualidad, el espacio se aprovecha al máximo. Se aparcan los coches en los arcenes, en zonas amarillas, en las calles por donde deben pasar los coches dejando solo un pequeño pasillo para los vehículos que se mueven, en la zona de carga y descarga autorizada para la guardería, etc. Pero todo es insuficiente.

Los que llegan después de las 8.20 horas solo pueden dar vueltas y vueltas hasta que alguien sale. «Llevo 20 minutos parada esperando que salga alguien de este pasillo. Ya me estoy poniendo nerviosa», dice Miriam Narváez, una joven de Olivenza que, desesperada, ha consultado a varios peatones si hay algún parking de pago en la zona donde pueda llevar su turismo, porque está a punto de llegar tarde a su cita. Comienza una serie de sesiones de rehabilitación. «La próxima vez me vengo dos horas antes».

Gorrillas en los alrededores

Otros usuarios optan por salir del recinto hospitalario y buscar sitio en los barrios cercanos, pero no es fácil. Tanto en Antonio Domínguez como en Ciudad Jardín las avenidas principales no tienen muchas plazas y hay poco movimiento en los aparcamientos. En las calles secundarias lo más común son las casas bajas, por lo que hay muchos vados.

Además, hace más de dos años, según denuncian los vecinos, que hay aparcacoches ilegales que rodean estos complejos hospitalarios. Uno se coloca en la calle Luna Gómez, hacia Antonio Domínguez, mientras que otro es fijo en La Buganvilla de Ciudad Jardín.

«Pero ni con gorrilla, ni pagando, ni dando vueltas. Esto es desesperante ¿Aquí no iban a hacer un parking?», dice Antonio Nieto. Este jubilado de Badajoz repite la misma pregunta que Pepo Oliva porque muchos vecinos recuerdan el proyecto de parking subterráneo y se les viene a la cabeza cuando pasan el mal trago de buscar aparcamiento.

El proyecto del SES pretendía aliviar los problemas de falta de espacio en la zona. En 2009 la Gerencia del Área de Salud de Badajoz llegó a presentar un informe sobre la viabilidad de esta iniciativa al Ayuntamiento y la Comisión de Urbanismo dio el visto bueno al proyecto. El subterráneo de 720 plazas se construiría en el solar en el que actualmente se aparca en superficie. Las plazas se dividirían en tres plantas. Este proyecto, sin embargo, no ha avanzado. En nueve años no ha habido novedad.

Este no ha sido el único aparcamiento que se prometió, pero quedó parado. Antes de la crisis había un proyecto para edificar un parking de varias alturas y 1.500 plazas en el solar anexo al Hospital Infanta Cristina, pero fue cancelado. La ciudad también ha perdido varios proyectos privados para hacer subterráneos, uno de ellos en el centro, en la calle Prim, con capacidad para 180 coches y otros dos en Valdepasillas con 1.020 y 630 espacios cada uno.