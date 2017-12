Los usuarios del parking Menacho denuncian abandono e inseguridad 03:37 Miembros de la plataforma de usuarios del parking Menacho. / PAKOPÍ Las incidencias diarias en el acceso y la salida, la falta de personal de noche y el nulo mantenimiento han llevado a los afectados a reclamar una solución MIRIAM F. RUA Viernes, 1 diciembre 2017, 23:46

Un grupo de más de sesenta usuarios del parking Menacho se han unido para denunciar el estado de abandono e inseguridad de las instalaciones desde que cambió la empresa que explota el aparcamiento.

Los afectados –propietarios o arrendatarios de plazas de garaje– se quejan de la falta de limpieza e higiene del parking, de su nulo mantenimiento que motiva incidencias diarias y de la ausencia de vigilancia nocturna.

Esta situación la vienen arrastrando desde febrero de este año, cuando la empresa Empark Infraestructuras S.A. (la misma que gestiona el parking de San Atón) se quedó con la explotación del aparcamiento de Menacho. A partir de entonces –se quejan– el estado del aparcamiento ha ido empeorando hasta llegar a una situación que hoy califican de insostenible.

Denuncian que el parking no se limpia, no pueden usar los aseos y en las zonas comunes sufren olores nauseabundos.

Se lamentan, además, de que la nueva empresa no mantenga personal en el parking durante todo el día y que no se cierre por la noche como sí ocurría con la anterior gestora. «Los usuarios que adquirimos una plaza lo hicimos, entre otros motivos, por el servicio de seguridad que ofrecía el parking, con personal físico durante las 24 horas y videovigilancia», recuerdan. Esta circunstancia, dicen, supone que dejar el coche en el aparcamiento sea como hacerlo en la calle, con la diferencia de que en su día pagaron 15.000 euros por poder aparcar durante 30 años en el parking Menacho.

«Antes teníamos personal 24 horas disponible para cualquier eventualidad o problema. Eso ha desaparecido, solo hay una persona durante unas horas al día y multitarea, que no lo encuentras en la garita. Lo puedes encontrar limpiando los baños, en otra planta o simplemente no encontrarlo», relata Isabel Delgado García, que tiene una plaza en propiedad en el parking desde hace muchos años.

«No voy segura a por el coche»

Además, los afectados aseguran que han visto a gente haciendo uso inadecuado del parking. Temen también que pueda servir de refugio en el invierno lo que les genera, reconocen, miedo e inseguridad.

Así se siente Isabel: «No voy segura a recoger el coche porque las puertas están abiertas permanentemente. Por mi profesión –es médico– tengo que salir a deshoras, a veces de madrugada, y me enfrento a un parking con las puertas abiertas, sin ningún personal de seguridad y sin saber qué me voy a encontrar. Realmente, es una situación delicada», relata.

Las deficiencias no acaban ahí. Los afectados cuentan que tienen que enfrentarse diariamente con incidencias en el control de acceso y salida al parking. «No podemos salir o entrar por problemas técnicos con las tarjetas de acceso o los sistemas de control» y añaden que para solucionarlo tienen que llamar a un call center para que les resuelva el problema, con la pérdida de tiempo que eso supone.

«Ayer tuve un problema al introducir la tarjeta de acceso, llamé al botón para comunicarme con la empresa y me dijo de muy malas maneras que pasara por la cabina y que no volviera a llamar. Cogí una tarjeta virtual para no provocar un atasco, pero lo de la cabina es una lotería porque puede estar el señor o no estar, me puede solucionar el problema o no», cuenta Isabel.

De todas estas quejas, aseguran que la empresa es conocedora porque muchos de los afectados se lo han transmitido de forma particular. Sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta alguna. Esto ha hecho que algunos de los usuarios hayan dejado de pagar la cuota mensual de 26,10 euros que venían abonando en concepto de mantenimiento del parking.

«Algunos propietarios hace ya un par de meses que han dejado de pagar. En mi caso, este ha sido el primer mes que no he pagado porque si entiendo que no me están prestando ningún servicio, no tengo por qué pagarlo», argumenta Israel Rodríguez, otro afectado.

Esta no es la única medida. Además, han decidido sumar fuerzas para que la empresa les escuche. A este respecto, ya tienen preparada una carta que enviarán la próxima semana en la que, además de reiterarle las quejas, le dan a la gestora un plazo de quince días para que les digan cómo van a corregir las deficiencias y cuándo.

Esta misma carta la enviarán también al Ayuntamiento porque, aunque entienden que no es responsable de la situación que están viviendo, recuerdan que se trata de una concesión municipal y que los terrenos donde está el parking son públicos. Sobre esto, ponen el acento además en que el parking Menacho por su ubicación en la zona de compras del centro es una puerta de entrada a Badajoz para españoles y portugueses.

«Lo que pedimos es seguridad, limpieza y atención, las condiciones con las que nosotros nos animamos a alquilar o comprar una plaza en este parking y no en otro de los aparcamientos de la ciudad que también están cercanos a nuestras viviendas», reclama Delgado.

Si no se atienden sus reivindicaciones –avisan– están dispuestos a iniciar otro tipo de acciones. Además, anuncian que sumarán fuerza con los comerciantes de la calle Menacho e involucrarán a las administraciones públicas.

La respuesta de la empresa

Empark, por su parte, ha explicado a HOY que si bien no hay vigilancia física durante todo el día, sí hay cámaras que hacen rondas cada cierto tiempo y un sistema de interfonía 24 horas que ante cualquier problema pueden mandar un operario. Niegan además que el parking esté abandonado y defienden que están tomando medidas correctivas para ampliar los servicios de limpieza con empresas externas.

La empresa gestora anuncia también que se van a instalar mallas en los accesos peatonales para evitar intrusos y recuerda que han introducido mejoras como la instalación de dos cajeros para el pago con tarjeta de crédito o el cambio de extintores.