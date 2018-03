Los usuarios denuncian el mal estado del aparcamiento del Infanta Cristina Un paciente con muletas se dirige a su coche en el aparcamiento inundado del hospital. :: c. moreno El parking gestionado por Adeba está ubicado en un solar de tierra que se inunda debido a las lluvias y queda embarrado durante días NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 11 marzo 2018, 09:04

Dos semanas de lluvias han acabado con la paciencia de los usuarios del aparcamiento del Hospital Infanta Cristina. El terreno de tierra en el que habitualmente estacionan los pacientes, especialmente para acudir a consultas, se ha convertido en un gran barrizal salpicado de balsas de agua y charcos. Es habitual cuando hay precipitaciones y los que lo utilizan están hartos y piden una solución.

El aparcamiento es un problema para las usuarios en los tres hospitales de Badajoz. El estacionamiento es escaso tanto en el entorno del Materno Infantil y el Perpetuo Socorro como en el Infanta Cristina ya que recibe muchos pacientes a diario. Los dos primeros centros sanitarios cuentan con el obstáculo añadido de estar en el centro de la ciudad. El Infanta, en cambio, cuenta con un solar anexo amplio. El problema es que también se llena y las lluvias dificultan aún más utilizar este espacio.

«No es normal que tengas que volverte loco para aparcar en tu hospital, que además te cobren aunque no es un parking de verdad, sino un solar y que llegues lleno de barro por cómo está esto». La queja es de Marian Castellano, que lleva unos días acudiendo al centro hospitalario para visitar a un familiar. «Y yo soy joven, pero ves a la gente mayor, incluso con muletas, pisando con cuidado por el barro. Una lástima».

El SES busca alternativas, pero aún no se sabe donde se podrá aparcar cuando empiecen las obras de la Facultad de Medicina

El aparcamiento trasero del hospital Infanta Cristina está gestionado por Adeba (Asociación de Desempleados de Badajoz) y dejar el coche en esta zona cuesta 1,20 euros. El precio ha subido este año y eso también ha provocado quejas.

Quejas por la subida de precio

«Te suben el precio por aparcar en un barrizal en el que te señalan un charco, dejas ahí tu coche y luego tampoco es que te lo vigilen ni nada. Pero claro, es imposible aparcar en otro sitio y tienes que venir al hospital. Yo, cada mes casi, y siempre está lleno, así que no me queda otro remedio», se lamenta Pedro Mancha.

Este usuario también señala que es indignante que se cobre por aparcar en los otros hospitales de la ciudad. «Aquí te cobran porque se supone que es un terreno cerrado que gestiona Adeba y que tiene en condiciones, por decirlo de alguna manera, pero es que en el Perpetuo Socorro pagas por aparcar en la calle. Eso ya es un invento. Y tampoco hay sitio nunca».

En el caso del Infanta la mayor parte de las quejas se centran en el estado del terreno que consideran peligroso para algunos de los pacientes que pasan por allí. «Yo hoy he dejado a mi madre en la puerta de consultas, y luego he aparcado porque el otro día casi se me cae por el barro. Y hoy me he puesto buenas botas sabiendo lo que me iba a encontrar. Está aún peor claro, lleva días sin parar de llover», añade Mónica González, que se desplaza desde Santa Marta para atender los problemas de salud de su madre. Ella recuerda que este centro sanitario no solo es de la ciudad, sino el referente para el Área de Salud de Badajoz. «Venimos mucha gente de fuera y no tenemos más remedio que traer el coche. Debería estar el aparcamiento en otras condiciones. Además, que tienes que andar bastante desde que estacionas hasta que llegas al hospital».

Buscar alternativas no es fácil. La parte delantera del hospital, la que se orienta a la avenida de Elvas y sí está asfaltada, cuenta con pocas plazas y se llenan muy pronto. «Nunca he conseguido aparcar allí. Jamás, y lamentablemente me ha tocado venir al hospital muchas veces porque he tenido que traer a muchos familiares. Lo conozco muy bien», dice Mónica González.

Otra opción es estacionar el vehículo fuera del recinto hospitalario, pero tampoco es fácil. En la avenida de Elvas no hay plazas de aparcamiento y en la parte trasera está el Parque Tecnológico, en el que en los últimos años se han instalado múltiples empresas y entidades. Esto ha provocado que el aparcamiento también escasee. De hecho, parte de los usuarios que dejan su coche en el solar de tierra del Infanta van a este parque científico o a las facultades cercanas.

Para los usuario no solo se trata de algo incómodo. «Da mala imagen. Tienes un hospital que se supone que tiene que ser la referencia y los pacientes llegan entre barro, piedras, baches. Qué lástima», dice otro conductor, Eladio Palmas.

Sin parking subterráneo

Otra preocupación de los usuarios es el futuro en este hospital. El terreno de tierra que gestiona Adeba prácticamente se llena cada jornada, y en este mismo solar comenzarán en breve las obras para edificar la nueva Facultad de Medicina. Por el momento ocho estudios de arquitectura optan a realizar el proyecto. La Consejería de Educación confirma, sin embargo, que el proyecto inicial no contempla la creación de un parkings subterráneo. Solo se crearán aparcamientos en el exterior, pero dedicados a los alumnos de Medicina.

Antes de la crisis se aprobó un proyecto para levantar un parking de varias plantas en este solar, y así hacer frente al problema de estaciona miento en este centro sanitario, pero los problemas económicos pararon la iniciativa y ahora, en su lugar, se opta por instalar la facultad en este terreno.

En cuanto al futuro de los aparcamientos, la gerencia del Área de Salud de Badajoz está estudiando varias alternativas, entre ellas aprovechar los terrenos que hay junto al hospital en dirección a Portugal. Pero todo está aún en fase inicial por lo que, por el momento, no se sabe dónde podrán aparcar los pacientes cuando comiencen las obras de construcción de la nueva Facultad de Medicina.