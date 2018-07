Los usuarios denuncian coacciones de los gorrillas que operan junto al parque del río Dos aparcacoches ilegales en el acceso al río junto al Puente de la Universidad. :: j. v. arnelas El escaso aparcamiento en los accesos a las zonas verdes provoca en ocasiones situaciones de tensión con los aparcacoches ilegales NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 2 julio 2018, 08:08

Viernes. Ocho de la tarde. Un vecino trata de aparcar su monovolumen en el lateral del Hotel NH Gran Casino. Va con sus dos hijos pequeños al parque del río. Un gorrilla está en medio de la carretera gritando. Discute con otro aparcacoches ilegal que está ayudando a maniobrar a una furgoneta que se marcha de la zona. El padre se impacienta y hace sonar el claxón. El gorrilla le insulta, pero finalmente se aparta y puede pasar.

«Es muy desagradable. Yo no entiendo cómo pueden estar aquí cada día a todas horas ¿Qué hace la policía? Si yo los conozco, la policía también», se lamenta el vecino que ha tenido que parar el coche. «Es que se comportan como si esto fuera suyo y, si no obedeces, o no les das dinero, encima te increpan delante de los niños», añade Fernando Maza, que finalmente puede entrar en el parque.

La rehabilitación de las márgenes del río ha creado un nuevo espacio de ocio en la ciudad. A ciertas horas es una zona muy cotizada y los aparcamientos son escasos. Eso ha atraído a los aparcacoches ilegales, especialmente en los alrededores del Puente de la Universidad. Los usuarios se quejan de la presión de los gorrillas y algunos incluso aseguran que se sienten coaccionados para pagar.

Hay peleas entre ellos y enfrentamientos con los conductores que llegan a la zona

«El principal problema está en esta calle», relata Blanca Martín sobre el vial que da acceso al lateral del NH Gran Casino y a la entrada del parque. «Entre el hotel, el bingo y la gente que viene al río, no hay suficiente aparcamiento. Vienen muchos gorrillas. A veces son una pareja y más o menos se coordinan, pero otras veces no se conocen o no se caen bien entre ellos y es una bronca constante por los sitios. También le hacen frente a los conductores, se meten por el medio de la calle, te dicen alguna barbaridad... No es normal», añade.

Aunque el problema está más marcado, hay presencia de gorrillas en otras zonas de la Margen Derecha, por ejemplo en los alrededores del Hornabeque del Puente de Palmas donde también hay pocas plazas de aparcamiento, ya que la explanada está limitada al estacionamiento de caravanas. En esta área, sin embargo, la presencia de aparcacoches ilegales solo se da en momentos puntuales mientras que en la entrada cerca al Puente de la Universidad es prácticamente constante.

A finales del año pasado, la Policía Local calculó que había unos 18 gorrillas en activo en la ciudad. Se trata de una cifra que aumenta y disminuye por temporadas. Las zonas más afectadas, informaron entonces, eran Ronda del Pilar, el Parque de Castelar, el Hospital Materno Infantil, la estación de autobuses y Saavedra Palmeiro. Todo indica que el parque del río se ha sumado a esta lista.

A lo largo de un año, según indicó la Policía Local, se imponen unas 170 sanciones a los aparcacoches ilegales. El problema es que los gorrilas no tienen fondos para asumir estas sanciones, por lo que no son efectivas para que abandonen su actividad.

«No se va a ir, pero necesitamos vigilancia para que nos dejen vivir», asegura María, una jubilada que suele ir a hacer ejercicio al río y que no quiere dar su apellido porque ha tenido varios enfrentamientos con los gorrillas. «Hay broncas e insultos a diario. Que vengan y lo vean».