La Urbanización Guadiana y el PSOE denuncian el estado del barrio EFE Viernes, 27 octubre 2017, 08:01

badajoz. El Grupo Municipal Socialista de Badajoz y la Asociación de Vecinos de la Urbanización Guadiana denunciaron ayer la falta de mantenimiento del barrio por parte del Gobierno local y solicitaron la cesión de una zona de las antiguas instalaciones de Ifeba para la sede del colectivo.

El portavoz del grupo, Ricardo Cabezas; la concejala socialista María Isabel García; y el presidente y vicepresidente de la asociación de vecinos, Joaquín Cáceres y Toribio Gragera, respectivamente, explicaron los problemas generados por la falta de cuidado de la zona.

Para Cabezas, la dejadez por parte del Ayuntamiento llega a un nivel injustificable y están cansados de oír a Fragoso que hay zonas preferentes porque son las que tienen mayor afluencia turística y comercial, mientras se olvida de que gobierna para toda la ciudad y tiene que atender a todas las barriadas por igual.

Según el portavoz socialista, si fuera el PSOE el que gobernara, para el 2018 tenían previsto más de dos millones de euros para un plan de choque que contemplase el arreglo de acerado, carreteras, parques y jardines, plazas y fuentes, entre otros.

Cabezas recordó que la Corporación municipal tiene aprobada una propuesta de moción por parte del PSOE para adecuar un espacio en lo que era Ifeba para las asociaciones de vecinos, otros colectivos de la barriada y asociaciones de pacientes, aunque se esperan desde hace año y medio los informes técnicos que lo avalen.

Por su parte, la concejala aseguró que desde el comienzo de la legislatura han pedido una sede para la asociación vecinal, que desde su creación hace más de 20 años no tiene, y las antiguas instalaciones de Ifeba podrían dar cabida a la misma, así como a otros colectivos. Aunque el PP prefiere usarla como basurero municipal, aseveró.

Asimismo, afirmó que las zonas ajardinadas de la barriada y de Cuartón Cortijo no se cuidan, los parques infantiles están en malas condiciones, las papeleras no se mantienen, los árboles de las aceras no se riegan, hay baldosas levantadas y la poda no es regular.

Además, han planteado que el autobús urbano llegue a Cuartón Cortijo para cubrir la zona del Hospital Infanta Cristina y la residencia de ancianos y, sin embargo, no se ha atendido.

El presidente de la asociación de vecinos explicó que todo ello conlleva problemas de insalubridad, inseguridad y falta de respeto al medio ambiente.