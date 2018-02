Una tubería de Vasco Núñez se rompe otras dos veces en 15 horas Operarios de Aqualia reparan el socavón por uno de los reventones en el día de ayer. :: casimiro moreno Desde principios de año, la conducción de agua limpia ha estallado ya en siete ocasiones y los vecinos están hartos ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 21 febrero 2018, 08:18

Suma y sigue. La tubería de agua limpia de la calle Vasco Núñez ha vuelto a reventar. Lo hizo dos veces el pasado lunes. Con estas, son ya siete roturas las que ha experimentado en distintos puntos desde que comenzó el año. Los vecinos están hartos de las reparaciones puntuales de la conducción y reclaman al Ayuntamiento una actuación integral.

Algunos vecinos se sobresaltaron antes del amanecer del lunes. A las cinco de la madrugada oían agua correr. Algunos pensaron que llovía, pero al asomarse a la ventana comprobaron que era el sexto reventón del año. La tubería explotó en la esquina de las calles Dosma y Vasco Núñez. Así que los residentes de la acera de la derecha de Vasco Núñez, hasta la Plaza de la Portugal, se quedaron sin suministro. Hasta las 15.00 horas no vieron de nuevo salir agua de sus grifos, con las incomodidades que acarrea quedarse sin ella a primera hora del día.

Belén Cabezudo reside en la plaza de Portugal y a veces también se ha visto en esta tesitura. «Depende de dónde se rompa la tubería me quedo sin agua o no, pero llevamos entre 12 y 24 reventones en el tramo que va de la calle Santo Domingo hasta la plaza de Portugal en poco más de un año». Por eso reivindica una respuesta. «Esto ya es amargante para todos los vecinos, estamos hartos. A ver si el Ayuntamiento nos hace caso porque no podemos estar así», clama.

En este tramo de la calle existen tres peluquerías. Jon Alústiza abrió el negocio junto a su mujer en noviembre. Y, desde entonces, ha tenido que anular citas en cinco ocasiones. Ellos descansan los lunes por la mañana y ha coincidido, por tanto, que se han librado de los reventones de este lunes. Pero de todas formas se plantean si se han equivocado de zona. Creen que deberían haber elegido una barriada nueva. «Nosotros venimos de Cádiz y no podíamos esperar una cosa así, Cádiz tiene 3.000 años de historia y esto no pasa», indica.

El segundo reventón del lunes tuvo lugar sobre las 19:30 horas en el número 36 de la misma calle. Los trabajadores de Aqualia trabajaron de madrugada, por lo que restablecieron el suministro sobre la una de la madrugada de ayer, una vez sustituido el tramo averiado. Es decir, que los vecinos se han quedado dos veces sin agua en el mismo día.

El Ayuntamiento no tiene entre sus planes sustituir toda la tubería, una actuación que es cara. Sin embargo, las reparaciones corren por cuenta de la empresa concesionaria, Aqualia, que es la que está realizando todas las obras. Los vecinos, además, se quejan de que las reparaciones están «dejando a parches» la calle y piden que se prohíba el paso de camiones pesados por temor a que llegue a hundirse la calle.