El Tratado de Badajoz cumple 750 años sin festejos
ROCÍO ROMERO
Miércoles, 25 octubre 2017, 23:34

Hoy se celebra en Badajoz el único acto que conmemora el 750 aniversario del Tratado de Badajoz. Se trata de la asamblea anual de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), que reúne a 250 participantes de 35 países en la ciudad. Es el único reconocimiento que se va a desarrollar. Hasta ahora, las únicas conmemoraciones han sido un artículo del alcalde, Francisco Fragoso, en HOY el día en que se cumplió el aniversario y otro del cronista oficial de Badajoz, Alberto González.

Ambos hacen hincapié en la trascendencia de ese acuerdo, que marcó la frontera entre España y Portugal. El 16 de febrero de 1267 El rey de Portugal Alfonso III ‘o Bolonhês’ y el rey de Castilla y León Alfonso X ‘el Sabio’ definieron qué territorios pertenecían a cada país. Acordaron que el río Guadiana sirviera de frontera entre ambos territorios y, por lo tanto, que el Algarve fuera portugués.

Aquella fue el acta fundacional de una de las fronteras más antiguas de Europa, con consecuencias directas en la configuración moderna que hoy conocemos de España y Portugal. Para el alcalde, «ser una de las fronteras más antiguas del mundo, haber surgido en un clima de concordia y estar empeñados en recuperarlo, convierten a la frontera entre Portugal y España en un ejemplo para todo el mundo».

«Ahora la gente no mira atrás, a la Historia, solo atiende a las trifulcas diarias» Alberto González | Cronista oficial

A pesar de que históricamente se considere un modelo, esta efeméride está pasando sin celebraciones. Así lo denuncia el cronista oficial de Badajoz, Alberto González. «Desgraciadamente, es un hecho histórico que ha pasado sin pena ni gloria». El cronista cree que se podría haber organizado algún congreso o editado alguna publicación, asegura que han llamado a la puerta de las instituciones, pero que ninguna ha respondido, salvo el mencionado artículo de Fragoso. «Estamos hablando del nacimiento de Portugal», incide Alberto González.

«Esto no sería normal en una situación ordinaria, pero ahora la gente no mira para atrás, no mira a la Historia, solo a las trifulcas del día a día y ahora que se habla tanto de la memoria histórica, esta no se fomenta», razona.

Fernando Cortés también es cronista de la ciudad, pero disiente con Alberto González sobre que el tratado de Badajoz suponga el nacimiento de Portugal. Para él, ese nacimiento tuvo lugar en 1139, cuando el rey castellano reconoció como homólogo portugués a Alfonso Enrique I.

«Hay estatuas de Ibn Marwan y Godoy, pero no de Alfonso IX, que reconquistó Badajoz a los moros» Fernando Cortés | Cronista oficial

Cortés lamenta que el Tratado de Badajoz no se celebre, pero tampoco lo considera anormal, dado que cree que esta parte de la historia no se valora. «Estamos más pendientes de las realidades actuales y no se mira lo que ocurrió atrás». Considera un ejemplo el hecho de que «Badajoz tenga estatuas de Ibn Marwan y de Godoy, pero no tenga una de Alfonso IX, que fue el que conquistó la ciudad a los moros», zanja.

El historiador Moisés Cayetano estima que los dos cronistas tienen razón. Portugal nació en 1139 y de nuevo en 1267. Pero para él existe un tercer tratado que es el que finalmente determina los dominios de Portugal. Ese es el de Alcañices, que se produce 30 años después del de Badajoz (1297). «En él es cuando realmente se constituyen las líneas fronterizas. Ahí es cuando Portugal se arroga territorios como Moura, Serpa, Mertola, Barrancos y Olivenza, que fue portuguesa hasta 1801».

Cayetano no se sorprende de que la ciudad está dejando pasar 2017 sin celebrar el Tratado de Badajoz. «Aquí pasa siempre un poco así, tampoco se hizo nada por la Guerra de la Independencia. En este asunto estamos bastante por detrás de La Albuera o Elvas, al margen del carácter festivo». Moisés Cayetano cree que si la ciudad tuviera una revista de estudios de humanidades, como la de Estudios Extremeños, este tipo de celebraciones no pasarían por alto. La debería impulsar el Ayuntamiento y en ella participaría la sociedad civil.

Hace meses que la Asociación Cívica de Badajoz lamentó que las autoridades no hayan previsto un calendario de celebraciones por el Tratado de Badajoz, ni tan siquiera algún elemento conmemorativo de esta fecha en el lugar donde se celebró el encuentro entre los monarcas.

Hasta hoy, ya que la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE) ha escogido la ciudad para su asamblea anual por este cumpleaños. La jornada se desarrollará en el edificio Siglo XXI y esta noche se trasladarán al Fuerte de San Cristóbal. El presidente de ARFE es Martín Guillermo, quien explica que a raíz de esta celebración se ha organizado un extenso programa con actos, también, en Mérida y Cáceres. Entre otras cosas, analizan el próximo programa de fondos económicos transfronterizos.

«En este asunto estamos por detrás de Elvas o de La Albuera» Moisés Cayetano | Historiador

Un caso raro

Para Martín Guillermo, el tratado de Badajoz es muy interesante porque la frontera que se delimitó entonces no se ha movido. «Hay pocas fronteras con más de cien años, sobre todo después de las guerras del siglo XX». «Es un caso raro, raro. No hay ninguna frontera así, estable desde hace 750 años, ni siquiera en China».

Martín Guillermo destaca cómo ha avanzado la coordinación a ambos lados de la frontera en los últimos 40 años. Añade que esta línea manda un mensaje de integración europea en un momento complicado, con los nacionalismos, la situación de Cataluña y el Brexit encima de la mesa.