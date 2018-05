Los trabajos para recuperar la iglesia Santa Catalina de Badajoz se reanudarán este mes Así está el suelo de Santa Catalina desde que se paralizaron las obras . :: hoy Las obras llevan paralizadas siete meses porque los hallazgos arqueológicos obligaron a modificar el proyecto de rehabilitación MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Miércoles, 2 mayo 2018, 09:08

Los trabajos para recuperar Santa Catalina se retomarán este mismo mes. Será cuando vuelvan los arqueólogos a la antigua iglesia, que mira de frente al Museo Luis de Morales, para terminar una excavación que ha obligado a poner patas arriba todo el proyecto de rehabilitación.

Han pasado ya siete meses desde que el Ayuntamiento decidiera paralizar las obras. La inesperada magnitud de los restos arqueológicos hallados -que copan prácticamente todo el suelo de la iglesia- ha hecho que el trabajo tuviera que volver a los despachos. Allí es donde se han estado fraguando el nuevo proyecto técnico, los permisos y el trabajo administrativo que está a punto de terminar.

Como ha confirmado a HOY la portavoz municipal, María José Solana, el proyecto modificado ya ha sido aprobado por la dirección general de Patrimonio de la Junta de Extremadura y ahora está en la dirección de Arquitectura del Ministerio de Fomento, cuyo visto bueno se espera en los próximos días. Una vez que se tenga, «al día siguiente se reanudarán los trabajos», confirma.

Lo primero que se hará será excavar la llamada tumba de Tutavilla, ubicada en el altar

El Ayuntamiento ha tenido que poner casi 86.000 euros para acabar de excavar la iglesia. El Ministerio de Fomento, que es quien está financiando el grueso de la obra a través del programa de rehabilitación patrimonial del 1,5 por ciento Cultural, aportará por su parte 70.000 euros más, que se suman a los más de 900.000 euros por lo que se adjudicó la recuperación de la iglesia.

Ahora toca terminar los trabajos arqueológicos con la excavación de la cripta que está en el altar, la que los arqueólogos han llamado la tumba de Guillermo Tutavilla, porque ahí esperan encontrar los restos del sobrino del Duque de San Germán. Y es que, como era costumbre entonces, los personajes más preeminentes de la sociedad recibían sepultura en el lugar más próximo al altar.

Lo que contarán los muros

Con esta última cámara funeraria concluirá la excavación del subsuelo de la iglesia del siglo XVI, que hasta ahora ha revelado un complejo funerario con 5.000 enterramientos cristianos, cuyos restos están siendo estudiados por los antropólogos forenses para determinar las condiciones de vida del Badajoz de los siglos XVII y XVIII.

De ahí, los arqueólogos pasarán a leer los muros de Santa Catalina, con los que se espera clarificar las dimensiones originales de iglesia primitiva y sus modificaciones hasta el siglo XIX, así como la ocupación anterior de este terreno. Además, las paredes y bóvedas ya apuntan sorpresas por los frescos y esgrafiados que se conservan y que revelan que en su día estuvo profusamente decorada.

Se va a instalar un suelo flotante para proteger el complejo de criptas, con un par de puntos visibles

«Badajoz tiene en sus muros muchísima información. Por la experiencia que hemos tenido, los paramentos son tan fértiles como el subsuelo o más. Detrás de cada capa de esgrafiado hay cinco y te van aportando información de su época, todas esas pinturas murales hay que descubrirlas», valora Begoña Galeano, arquitecta municipal.

Los trabajos arqueológicos que restan son la parte más compleja de unas obras de rehabilitación, cuya fecha de finalización estaba prevista para el pasado mes de abril, y que ahora miran ya a finales de año. «En el momento en que arqueología pegue el disparón yo creo que perfectamente podemos terminar antes de diciembre. Ese es nuestro reto», afirma Solana.

Al margen de los plazos, lo que sí se sabe ya es que los descubrimientos de Santa Catalina cambiarán la idea que se tenía para transformarla en centro cultural. La iglesia será en sí misma un museo y aunque su finalidad cuando se abra al público seguirá siendo cultural, sus usos estarán limitados por los hallazgos del subsuelo.

Para proteger y conservar toda la estructura funeraria, el Ayuntamiento colocará un suelo flotante para no tocar el suelo, que irá únicamente apoyado en los puntos que no afecten a los hallazgos. No será transparente pero sí se ha previsto dejar dos aperturas para que queden a la vista de los visitantes las criptas descubiertas.

El sistema de instalaciones de los suministros (iluminación, climatización y acústica) será aéreo y lo que sí se mantiene como estaba previsto es la habilitación de camerinos y cuartos de baños.

En la fachada, también se estudiarán los muros, se centrará la puerta principal y se renovará la carpintería. También se mantiene la idea de cerrar la puerta secundaria de la portada, cuyo construcción es posterior a su uso religioso.

La rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina culminará con su conexión con el claustro del antiguo convento, que hoy es la sede de la concejalía de Cultura. Se hará a través del hueco descubierto en la antigua sacristía de la iglesia y permitirá contextualizar y entender mejor la historia de este inmueble, que en el siglo XVI fue convento e iglesia de las agustinas, después colegio jesuita y más tarde parroquia de Santa María la Real -cuyo escudo aún se conserva en la fachada-.