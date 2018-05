Los trabajadores de seguridad del Marcelo Nessi reclaman la subida de su plus de peligrosidad Los trabajadores de seguridad se concentraron ayer en la puerta del Marcelo Nessi. :: pakopí Ahora cobran 35 euros mensuales, pero quieren que este extra llegue a los 150 euros para equipararse con el resto de empleados del centro MIRIAM F. RUA Viernes, 11 mayo 2018, 08:09

Los trabajadores de la empresa de seguridad del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi se concentraron ayer para reclamar un aumento de su plus de peligrosidad. Alegan que las características de este centro justifican el incremento.

«Aquí diariamente tenemos conflictos con los internos, sufrimos amenazas y agresiones», asegura Enrique Falcón, vigilante y portavoz del colectivo de trabajadores. Su petición va dirigida directamente a la Junta de Extremadura, que es la que contrata anualmente este servicio.

Actualmente, hay una treintena de trabajadores de la empresa Secoex que se encarga de la vigilancia del centro. A través del convenio estatal del sector, cobran 18 euros mensuales por el plus de peligrosidad. Una cantidad, a juicio de Falcón, «irrisoria que no tiene en cuenta las especiales características de este centro, porque no es lo mismo trabajar aquí que en un centro comercial o en la puerta de una fábrica».

Hace una década lograron otro extra, el llamado plus de servicio. Fue gracias a un acuerdo entre la Junta de Extremadura y la empresa de seguridad concesionaria entonces del servicio. Esto se tradujo en un incremento de 35 euros mensuales que vienen cobrando desde entonces.

Según Falcón, este mismo plus lo tienen reconocido el resto de trabajadores del Marcelo Nessi, la diferencia -dice- es que ellos cobran entre 130 y 160 euros anuales según la categoría laboral. Ante esta circunstancia, piden la equiparación.

«Lo que queremos es que después de tener congelado este plus desde hace diez años, nos equiparen con el resto. Pedimos que la Junta lo incluya en el contrato de licitación para que la próxima empresa adjudicataria nos lo tenga que abonar».

Antes de protestar públicamente, los trabajadores ya le habían trasladado su petición tanto a la empresa como a la Junta de Extremadura «pero se echan la pelota unos a otros y los perjudicados somos nosotros, que nos sentimos discriminados».

La empresa para la que trabajan alega que como en el pliego de condiciones del contrato con la Junta no venía reflejado este aumento, ellos no lo tuvieron en cuenta para hacer su oferta económica y ahora no pueden asumir el coste.

Por eso, lo que piden es que de cara al próximo concurso que saque la Junta para contratar el servicio de vigilancia, incluya en el precio de licitación el aumento que reclaman por trabajador, que han estimado en 150 euros mensuales.

Respuesta de la Junta

Esto es lo que esperan trasladarle al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, con el que pedirán una reunión. Si no los escuchan, aseguran, seguirán con las movilizaciones.

La Consejería de Sanidad, por su parte, ha explicado que no puede atender su reivindicación porque los vigilantes no son trabajadores de la Junta y por tanto, «se debe enmarcar dentro de las relaciones jurídico privadas entre trabajadores y empresarios, y en el marco del convenio colectivo que le sea de aplicación».