El teatro Benavente regresa a Badajoz A la izquierda, Luis Miguel Romero junto con su compañía de teatro. :: C. MOreno Catorce actores representan esta semana cuatro clásicos del teatro español dirigidos a un público de todas las edades MARILARA GONZÁLEZ Jueves, 20 julio 2017, 08:31

Badajoz. Luis Miguel Romero es un actor de tercera generación. Sus abuelos y sus padres se dedicaron al mundo del teatro y, como a él le gusta decir, haberse criado entre escenarios y camerinos le hace sentir que sobre él pesa la responsabilidad «de dejar al público contento».

El trabajo tan especial que tiene le obliga a viajar constantemente y precisamente estos días hace parada en Badajoz, ciudad a la que ha llegado procedente de Madrid como director de producción de la Compañía de Teatro Benavente.

Se trata de su decimosegunda participación consecutiva en la programación teatral 'Noches de verano' organizado por el Ayuntamiento de Badajoz, donde representa esta semana 'Eran tres un gitano y un marqués', '¡Ay Carmela!', 'Enseñar a un sinvergüenza' y 'La Mamma', obras teatrales de gran éxito que han sido adaptadas a la época actual.

En su caso, la compañía no tiene una sede fija por lo que se ve obligada a viajar por toda España. Después de tantos años haciendo lo mismo, dice estar acostumbrado y, además, se siente privilegiado por trabajar en lo que le gusta, «hacer lo que quiere y encima poder vivir de ello».

«Es igual que un piloto que una noche duerme en Berlín, otra en New York y después duerme en su casa cuatro días, estamos acostumbrados y para nosotros el viaje es lo de menos», afirma.

La Compañía de Teatro Benavente lleva casi sesenta años de existencia trabajando de forma ininterrumpida y se caracteriza por la utilización de una dinámica distinta a la habitual: representar distintas obras con los mismos actores en muy cortos periodos de tiempo. «La clave es la estabilidad, conocernos y saber las partes de los repertorios más importantes que han sido éxitos teatrales», comenta Romero. En ello radica esencialmente su éxito en todas las actuaciones. En la actualidad está compuesta por doce actores fijos más dos que entran y salen.

El director afirma que una de las claves está en adaptar sus obras para todos los públicos, aunque reconoce que cada vez hay menos eventos dirigidos a toda la familia. «En muchos festivales se selecciona tanto la clase de público a la que va dirigida la obra como las edades y eso no es bueno», comenta.

Este año, en el Auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz, están representando cuatro obras de los siglos XIX y XX, todos ellos clásicos del teatro español adaptados a esta época. La Compañía Benavente ya puso el martes en escena 'Era tres un gitano y un marqués'. Anoche le tocaba el turno a 'Ay Carmela', este jueves llegará 'Enseñar a un sinvergüenza', de Alfonso Paso, una obra con récord de representaciones en España, mientras que mañana le toca el turno a 'La Mamma', de André Roussin. Todas las obras se representan a las 22.30 horas y el precio de la entrada es de 8 euros para el público en general, 6 euros para los mayores de 65 y gratuita para los menores de 14 años.

Luis Miguel Romero está feliz con su presencia en Badajoz y cree que la compañía oferta un cóctel perfecto para que familias de todas las generaciones puedan divertirse con «unos espectáculos muy agradables».

La programación de 'Noches de verano' prosigue el sábado con 'For once in my life', de la Iberian Big Band, con Gene García, y el domingo 23 Suripanta estrenará 'Los Pelópidas', que se estrenó hace un año en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y ha sido adaptado a este auditorio. Ambas actuaciones tendrán un precio de 5 euros y los menores de 14 años podrán entrar gratis. El lunes 24 de julio terminará el ciclo con el estreno de 'México lindo sinfónico' a cargo de la Banda Municipal de Música de Badajoz, que contará con las voces de Nuria Fergó, Felipe Garpe y sus mariachis.