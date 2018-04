Suerte de Saavedra denuncia ante el Defensor del Pueblo el mal estado de sus aceras Las raíces de los árboles han reventado la acera de la avenida Antonio Hernández Gil. :: pakopí La calle principal de la barriada, donde se ponía antes el mercadillo, está levantada entera por las raíces de los árboles MIRIAM F. RUA Sábado, 7 abril 2018, 09:33

Los vecinos de Suerte de Saavedra han decidido que el mal estado de sus aceras llegue al Defensor del Pueblo. Tras hacer oír sus quejas en el pleno municipal y no obtener respuesta, han decidido ir más allá y escribirle al cacereño Francisco Fernández Marugán para enseñarle cómo esta la principal avenida de su barriada.

Los vecinos quieren que sea el Defensor del Pueblo el que medie con el Ayuntamiento para que haga una reparación urgente de las aceras. Su denuncia pone el foco, sobre todo, en la avenida Antonio Hernández Gil, la vía central de Suerte de Saavedra que acogía el mercadillo de los domingos antes de su traslado a El Nevero.

La vía, que de un lado, acoge a varios negocios y, de otro, a los residentes de los siete bloques de realojo de las Cuestas de Orinaza, de los llamados 'pisos coloraos' y de parte de las manzanas de Víctor Jara y Miguel Delibes, está entera levantada por las raíces de los árboles.

Esto ha provocado que la calle esté muy deteriorada con adoquines rotos por la fuerza de los árboles y el pavimento reventado en algunos tramos. El paseo además es irregular por la inclinación que provocan las raíces.

La situación ha dejado ya de ser una molestia para convertirse en un riesgo real. Los vecinos ya han contabilizado tres caídas. La última la de Santiago Pérez, de 72 años, que se cayó en la puerta de su casa, en la citada avenida, al tropezar con una baldosa levantada. «Me caí todo lo largo que era, me hice polvo la pierna izquierda y me lastimé el codo. He tardado más de dos meses en recuperarme».

El accidente de este vecino fue denunciado y su reclamación por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento ha sido admitida a trámite, aunque el proceso aún no se ha resuelto.

El único remedio que se ha puesto hasta el momento ha sido la instalación de vallas para acordonar la parte del acerado más estropeada. De esta medida de seguridad, hoy solo queda una valla pegada a la pared.

«Llevamos tres años reclamando el arreglo de los acerados. Hemos hecho preguntas en los plenos, hemos llevados fotos, lo hemos denunciado por Abisa -la aplicación municipal para alertar de anomalías en la vía pública- y no los arreglan», cuenta Antonio Chacón, de la asociación de vecinos.

«En el servicio de Vías y Obras nos han dicho que si Parques y Jardines no soluciona el problema de los árboles, ellos no pueden arreglar la acera. Por eso hemos acudido al Defensor del Pueblo para que medie porque no estamos hablando de dos administraciones diferentes sino de dos servicios del Ayuntamiento», añade el presidente del colectivo, Fernando Gonçalves.

El riesgo que presenta esta calle se acentúa cuando llueve porque los charcos tapan los desniveles. También de noche, porque dicen los vecinos que las hojas de los árboles quitan la luz y tiene que andar en penumbra.

La propia asociación de vecinos ha parcheado la acera de la zona comercial del barrio, echando cemento en aquellas partes donde se había perdido el adoquín. En este caso, no pueden hacer lo mismo porque tienen el problema añadido del desnivel.

El arreglo dentro de un plan

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que la renovación de los acerados de Suerte de Saavedra está contemplada en el plan integral que para este fin está aprobado en los presupuestos municipales. El plan aún no se ha puesto en marcha porque está pendiente de que se publiquen los pliegos para contratar las obras, pero según el Consistorio para las calles de esta barriada hay una partida de 150.000 euros.