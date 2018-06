Una subida de sueldo cierra la huelga de los trabajadores de limpieza de Badajoz Dos conductores saludan al iniciar ayer el primer turno tras la huelga. :: casimiro moreno Los salarios de la plantilla aumentarán entre un 8 y un 13% hasta 2022, sube el plus de 'correturnos' y han readmitido al trabajador despedido NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 22 junio 2018, 07:56

La huelga de limpieza no deslucirá la Feria de San Juan. FCC cerró ayer un preacuerdo con su plantilla en Badajoz y los trabajadores decidieron desconvocar el paro que mantenían desde el martes pasado. La empresa aceptó un aumento de sueldo que será progresivo hasta 2022.

El comité de empresa se mostró ayer satisfecho tras haber logrado su principal reivindicación, equiparar los salarios a los de la plantilla de Mérida, cuyo servicio de limpieza también depende de FCC. La igualdad, eso sí, no llegará de forma inmediata. La subida de salarios se aplicará en un convenio de 6 años retroactivo, de 2017 a 2022. En estos años, progresivamente, aumentará un 13% el sueldo de los peones, un 8,5% en de los conductores y un 8% el del resto de los empleados.

53 HORAS DE HUELGA Lunes los trabajadores y los representantes de FCC se reúnen mañana y tarde en una jornada maratoniana que culmina a las 22.30 horas. No hay acuerdo. Las posturas se acercan en la subida de sueldo, pero no hay encuentro sobre el plus de correturnos. A las 00.00 horas arranca la huelga. La segunda de esta plantilla en tres años y la primera indefinida. Lunes noche la Policía Local identifica y abre expediente para sancionar a nueve personas, trabajadores de FCC, que localiza volcando contenedores. Por la mañana aparecen un centenar movidos de sitio y varios volcados y la basura esparcida. Martes la huelga es secundada por el 90% de la plantilla, pero no se nota en la recogida de basuras porque lo cubren los servicios mínimos (el 31% del personal debe estar de servicio). Sí se deja sentir en la falta de limpieza en las calles. Las negociaciones permanecen cortadas. A última hora, FCC despide a un trabajador y sanciona a otros tres. Miércoles la situación se tensa. Los trabajadores se manifiestan ante el Ayuntamiento y aseguran que el despido y las sanciones son represalias. Miércoles noche desde las nueve de la tarde y hasta las cinco de la mañana se reúnen de nuevo los representantes de FCC y los de la plantilla. Llegan a un preacuerdo. La subida de sueldo se aplicará progresivamente en seis años y se aumentará el plus 'correturnos'. La empresa acepta, además, readmitir al despedido y retirar las sanciones. Ayer la plantilla celebra una asamblea por la mañana, se confirma el preacuerdo y se desconvoca la huelga. A las 14.00 horas comienzan los turnos con normalidad.

Además han logrado que aumente considerablemente el plus correturnos, otra de sus principales reivindicaciones. Este complemento se paga a los operarios a cambio de no librar siempre el mismo día de la semana. En Badajoz, hasta ahora, suponía 20 euros al mes para los peones y 30 para los conductores. Con el nuevo convenio se incrementará, aunque no de una forma fija, sino calculando varios factores.

La plantilla de FCC se comprometió ayer a tener todo limpio antes de que arranque la feria

Contenedores volcados

Ayer de madrugada ambas partes también cerraron el conflicto causado por los incidentes de los últimos días. El lunes por la noche la Policía Local identificó a nueve trabajadores volcando contenedores. Se enfrentan a un procedimiento administrativo que puede acabar en una multa.

Al día siguiente la empresa despidió a un empleado y sancionó a otros tres (dos de ellos a 30 días de suspensión de empleo y sueldo y el otro, a once). Durante las negociaciones, sin embargo, FCC se ha comprometido a readmitir al trabajador y retirar las sanciones a los otros tres.

En la mañana de ayer la plantilla confirmó el preacuerdo en una asamblea y a las 14.00 horas comenzó el turno de tarde con normalidad. Hubo un despliegue de camiones y operarios que dieron un repaso a las zonas donde más se ha dejado sentir la falta de limpieza estos días. Francisco Masero, portavoz del comité de empresa, indicó ayer que los trabajadores estaban dispuestos «a ponerse las pilas para que todo esté listo para la feria».

«Hemos conseguido un acercamiento con la empresa porque nuestra voluntad no era seguir con la huelga, no queríamos hacer sufrir a los vecinos», indicó ayer Masero.

El alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, expresó ayer su satisfacción y agradecimiento a los trabajadores de FCC y a la propia empresa por la desconvocatoria de la huelga. «Da tranquilidad y estabilidad a un servicio fundamental para la ciudad», destacó el regidor que indicó que el Consistorio había tenido «una leve intervención para pedir que se sentaran porque había parece una dificultad».

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Ricardo Cabezas, valoró positivamente el acuerdo. «Al final, sí se podían mejorar las condiciones», destacó Cabezas, que resaltó la «gran responsabilidad y seguridad demostrada por la plantilla y sus representantes», que «han sido unos interlocutores constructivos en la resolución del conflicto».

También ha apreciado la «voluntad de resolución del problema» por parte de la empresa, aunque ha considerado que «no se debe tensionar tanto la situación».