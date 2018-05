Sonsoles Ónega bucea en la república catalana Sonsoles Ónega, con un ejemplar de 'Después del amor', en una caseta de la feria. :: Casimiro Moreno 'Después del amor' relata una historia real novelada en la que el contexto histórico tiene mucho peso BADAJOZ. Domingo, 27 mayo 2018, 10:31

Sonsoles Ónega se llevó el Premio de Novela Fernando Lara en 2017 con 'Después del amor' (Editorial Planeta). La periodista novela una historia real y descubre para el público a Carmen Trilla, una mujer valiente y fascinante de la Barcelona republicana. Se enamoró de Federico Escofet, capitán de caballería al servicio de la Segunda República. La historia arranca en una época convulsa en las relaciones entre Cataluña y España, no tan distinta a la de hoy. Ella se divorció, pero el capitán continuó con su matrimonio.

La escritora agradeció ayer en Badajoz el regalo de las hijas de la protagonista, que han querido mantenerse en el anonimato, pero confiaron en ella como escritora.

Ónega confiesa que con este quinto libro está sintiendo de verdad que el personaje ha calado entre los lectores. Lleva ya un año de gira por España y ayer, en cierto modo, debutó en Badajoz. «Siempre que vienes a una feria descubres a gente que te aporta un punto de vista nuevo de tu libro y ese contacto con los lectores es un disfrute que tenemos que aprovechar».

«El contacto con los lectores es una gozada, te descubren nuevos puntos de vista»

Además del relato sentimental, 'Después del amor', también requiere de un escrupuloso trabajo de reconstrucción histórica. La historia de Carmen y Federico transcurre en el precedente de lo que acontece ahora en Cataluña. En los años treinta del siglo pasado, un hombre muy importante al servicio del presidente Companys se enamora de una burguesa que lo tenía todo y todo lo dejar por amor. «Yo me he encontrado con este pedazo de historia y la he disfrutado muchísimo». Su deformación profesional le lleva a sentirse atraida por los marcos sociales y en esta novela, el contexto político es un personaje más. «He intentado desde la humildad y el vértigo retratar la España de los años treinta». Aquella década supuso un cambio para las mujeres. Con la caída de Primo de Rivera a finales de 1930 y con la proclamación de la Segunda República a mediados de abril de 1931, se abrieron fisuras a través de las que fluyeron las reivindicaciones feministas. «Yo no he vivido ese momento y no produce ningún pudor intelectual decir que casi no sabía nada de esa época. Tuve que empezar de cero». 'Después del amor' transita por la Guerra Civil, tantas veces retratada. «Tienes el miedo a tratar temas que se han novelado muchas veces y asumes esa responsabilidad cuando te pones a escribir». Pero más que la Guerra Civil, en la vida de Carmen y Federico, la fecha clave es la del 6 de octubre de 1934, el día en que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, declaró la proclamación del Estado Catalán dentro de la 'República Federal Española'. «Es un episodio no tan manido y no tan tratado de esta época».

Cristina Ónega desveló ayer que lo de escribir es anterior al periodismo. De niña, solía cogerle la máquina de escribir a su padre -el también periodista Fernando Ónega- para darle rienda suelta a su imaginación. «Me recuerdo antes escribiendo que haciendo periodismo. Aunque me gano la vida como periodista y me considero periodista, escribir es algo que siempre me ha gustado».

Lo ve como un proceso natural. La palabra y las historias son el material de trabajo tanto de escritores como de periodistas.

No falta tampoco en esta tarea la documentación. Y en este caso, a retrotraerse casi noventa años, Ónega ha consultado a muchos expertos. «Me considero una periodista que escribe y pregunta, pero creo que mi carrera literaria está empezando ahora a ganar lectores. Me gustaría continuar con esta doble tarea».

No duda de que el Premio Fernando Lara del año pasado fue un espaldarazo casi definitivo para consolidarse en la literatura.