«Como soldado no hay mejor final de carrera que mandar una brigada como esta»

El teniente general Baños y el general de brigada Dacoba pasan revista a las tropas ayer. El general jefe Francisco José Dacoba celebra su último día de la patrona al frente de la Brigada Extremadura XI antes de pasar a la reserva

Hay una leyenda que dice que en 1585 los tercios españoles estaban en los Países Bajos al borde de una derrota que hubiese sido definitiva en la Guerra de los 80 años. Sus oponentes holandeses inundaron el campamento español y los soldados tuvieron que refugiarse en un pequeño monte llamado Empel. Dicen que en esa situación desesperada los militares estaban cavando una trinchera cuando se encontraron con una imagen de la Inmaculada Concepción. Le pidieron ayuda y un viento frío heló el barro, por lo que pudieron avanzar, atacar por sorpresa y vencer. Era 8 de diciembre y desde entonces la Inmaculada Concepción es la patrona de la Infantería española.

Ayer recordaron un año más el 'Milagro de Empel' en la Base General Menacho de Badajoz. Fue una festividad de la patrona especial porque será la última del actual general jefe de la Brigada Extremadura XI. Francisco José Dacoba llegó a Bótoa en 2014, pero dejará su puesto porque el 17 de enero pasará a la reserva. Le sustituirá el coronel Francisco Javier Romero, que es el actual jefe del contingente en el Líbano. A su vuelta a la Base Menacho se colocará el fajín de general para liderar a la brigada.

Dacoba aseguró ayer que su paso por Extremadura ha sido muy satisfactorio. «Para un soldado no hay mejor culminación de la carrera que mandando una brigada, en este caso de Infantería, como esta. No se puede pedir nada mejor». El general jefe también admitió que la jornada de ayer fue especial y destacó la presencia del jefe del mando de personal del Ejército de Tierra, Teodoro Baños Alonso, que presidió el acto.

«Es una patrona muy emotiva. Me alegro de que haya venido a presidirla un viejo componente de esta Brigada, como el teniente coronel Baños. Para mí ha sido un honor, pero qué duda cabe, es una patrona muy especial para mí y los días que me quedan al mando de la brigada lo serán también». Francisco José Dacoba pasará a la reserva y aún no sabe qué funciones desempeñará a partir de enero. Está a disposición de los mandos, según explicó ayer.

Como jefe de la brigada, según destacó en su discurso, una de sus mayores satisfacciones ha sido coordinar las distintas misiones en el exterior. Actualmente, añadió Dacoba, hay 750 militares de la Extremadura XI en dos despliegues, en el Líbano y en Letonia.

Francisco José Dacoba indicó que ayer mismo habló con los mandos de ambas misiones. «En Letonia hace mucho frío como es lógico, pero están bien. Han celebrado la Inmaculada y preparan las fiestas navideñas».

En cuanto al Líbano, indicó que los problemas actuales por el aumento de la violencia en Israel no tienen por qué afectar al normal funcionamiento de la misión extremeña. «La situación en toda la región, no solo en el Líbano, en todo Oriente Medio, está muy relacionada. Evidentemente este no deja de ser un elemento de preocupación, pero la misión nuestra se concreta en la frontera norte, en la 'Blue Line' (línea azul establecida por Naciones Unidas), al norte de Israel y al sur del Líbano. La mayor inestabilidad al sur de Israel, en cierto modo, derivará el foco de tensión. Es de esperar que lo aleje de nuestra zona, pero el contingente va preparado para cualquier tipo de circunstancia. Estarán atentos y reaccionarán si es preciso», aclaró.

En todo caso, el general de brigada indicó que no esperan dificultades en ninguna de las misiones y confirmó que los soldados desplegados en Letonia volverán a sus casas entre el 8 y el 15 de enero.

La patrona se celebró ayer en la base pacense con una parada y un desfile militar. Como cada año, uno de los momentos más emotivos fue la entrega de condecoraciones. Primero los soldados que pasan a la reserva se despidieron entre los aplausos de la enseña de la brigada que, según indicó Dacoba, en realidad «siempre estará con ellos».

A continuación se entregaron las condecoraciones al Mérito Militar y a la Constancia al Servicio. Finalmente, el general jefe de la brigada entregó el Animosus Dux. Este galardón, que se creó hace tres años, pretende reconocer la labor de personalidades civiles que colaboran con la brigada.

En sus dos primeras ediciones recayó en el llamado 'pintor de batallas', Augusto Ferrer-Dalmau, y en el escritor Alfonso Ussía. Ayer el encargado de recoger este honor fue el exdirector del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, José María Álvarez.

Tras el homenaje a los que dieron su vida por España y la retirada de la enseña nacional, tuvo lugar el desfile, que además de fuerzas de infantería contó con la presencia de carros de combate.