Más de 200 socios del Santa Isabel se manifiestan para pedir un sitio donde entrenar 00:56 Imagen de la protesta frente al Ayuntamiento. :: casimiro moreno El club de fútbol de San Fernando protestó ante el Ayuntamiento porque le ha reducido sus horas de entrenamiento en el Viejo Vivero N. R. P. Martes, 26 septiembre 2017, 07:37

badajoz. La marea verde tomó ayer la Plaza de España. Es el nombre que se han puesto los socios del club de futbol Santa Isabel. Ayer más de 200, muchos de ellos menores acompañados por sus padres y entrenadores, se manifestaron portando sus uniformes para pedir al Ayuntamiento que les ceda más horas de entrenamiento en campo de césped.

El Consistorio les ha reducido el horario en el que pueden estar en el Viejo Vivero y en la práctica esto supone que 80 niños no puedan entrenar, aseguran desde esta entidad. El club indica que no tiene presupuesto para alquilar otras instalaciones y ruega a los responsables municipales que les den más horas sacrificando las que tienen reservadas para alquilar de forma privada. «Que no se dé el campo a equipos de adultos cuando hay equipos de niños que se quedan sin entrenar», indicó ayer el coordinador del Santa Isabel, Jesús González.

La marcha salió del barrio de este club, de San Fernando, pasadas las siete de la tarde y 45 minutos después llegó frente al Ayuntamiento con una pancarta al frente con el lema 'Pedimos horarios e instalaciones suficientes de entrenamiento para los niños de nuestro barrio'. Su grito fue 'Gracias al Ayuntamiento, hoy no tenemos entrenamiento'.

En la marcha participó el edil no adscrito Luis García-Borruel y en el Consistorio les esperaron los concejales socialista Ricardo Cabezas y Luis Tirado y el de Podemos Fernandos de las Heras. A su llegada el coordinador del club leyó un manifiesto en nombre de todos los socios. «Solicitamos que nos garantice entrenar dignamente y en horario suficiente en la instalación municipal de nuestro barrio». En caso negativo o de no obtener respuesta, aseguró González, realizarán más acciones de protesta. De cara al futuro el portavoz pidió al Ayuntamiento o a otras administraciones como la Junta y la Diputación, que inviertan en la ciudad para construir más campos de césped, ya que el problema de fondo es que no hay suficientes para la enorme demanda que hay en Badajoz. Recordó que en 2016 el alcalde, Francisco Fragoso, se comprometió a construir uno nuevo en la Margen Derecha. «Esperemos no tener que esperar dos décadas como a la piscina», dijo González que fue ovacionado por los vecinos de San Fernando desplazados al centro.

La Asociación Polideportiva Santa Isabel lleva 34 años como el club de referencia en San Fernando. Cuenta con 250 niños que entrenan en distintas categorías. Calculan que, si no logran más horas de entrenamientos para sus 18 equipos, unos 80 menores no podrán practicar fútbol. Ante esto hace unas semanas comenzaron a movilizarse, tras conocer la decisión del Ayuntamiento de reducir de nuevo el tiempo que tienen cedidos los campos de césped del Viejo Vivero, ya que en los últimos años han ido perdiendo progresivamente tiempo en este terreno de juego.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, les indicó que esta en la forma más justa de repartir el tiempo en las instalaciones deportivas para que todos los clubes puedan entrenar y también quede tiempo para los que deseen jugar de forma privada, es decir, en las horas en las que se alquila.

El AP Santa Isabel, sin embargo, no acepta estos argumento e insisten en ser recibidos por el alcalde, Francisco Fragoso.