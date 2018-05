Dos sindicatos piden la anulación de toda la oposición de la Policía Local en Badajoz Aspirantes a las doce plazas antes de pasar el test psicotécnico . :: j. v. arnelas Aspolobba y CC OO creen que podría estar «contaminada» y proponen la suspensión del proceso completo desde su inicio EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Martes, 1 mayo 2018, 08:59

Los observadores de Aspolobba y CC OO en las oposiciones a la Policía Local han planteado la conveniencia de que sea anulado todo el proceso de selección que ha desarrollado el Ayuntamiento de Badajoz para cubrir las doce plazas de agente de la Policía Local que habían salido a concurso. La petición planteada por estos dos sindicatos busca que se anule el proceso «en su totalidad y se depuren las posibles responsabilidades administrativas o penales que pudieran existir» después de que se haya comprobado que uno de los dos ejercicios incluidos en la prueba práctica que se desarrolló el pasado viernes «está recogido en su totalidad en un temario utilizado por una academia para la preparación de opositores que optan a las plazas».

El portavoz de Aspolobba, Manuel Manzano, ha confirmado que a esa prueba se presentaron el viernes los nueve candidatos que habían superado el test de conocimiento, cinco de los cuales aparecieron en la lista de aprobados que publicó el Ayuntamiento pasadas las 15.00 horas. «Nosotros comenzamos a recibir llamadas telefónicas de opositores manifestando que el segundo supuesto está en el manual de una academia y después de comunicarlo nos reunimos con el tribunal a las 17.00 horas».

En ese encuentro participaron los observadores de CSIF, CC OO y Aspolobba. Estos dos últimos sindicatos presentaron un escrito conjunto en el que no sólo pedían la anulación de la prueba práctica sino también la suspensión de la totalidad del proceso porque «podría haber quedado contaminado».

«A nosotros nos da igual de qué academia sea el manual, lo que no parece lógico es que se ponga un supuesto exactamente igual al que se trabaja en una academia concreta, nunca habíamos visto una situación así», se quejó ayer Manzano.

Nueva lista de aprobados

Tras la protesta de los sindicatos, el tribunal de este proceso decidió anular el ejercicio cuestionado -el examen incluía dos-. Por esta razón sólo se tuvo en cuenta la respuesta dada por los candidatos al primer ejercicio, una decisión que permitió aprobar tanto a los cinco aspirantes que aparecían en la primera lista de aprobados como a los cuatro que habían suspendido. Todos ellos superaban de ese modo el último examen de un proceso que los permite acceder a las doce plazas convocadas en el turno libre.

Desde Aspolobba se recordó ayer que lo sucedido el viernes es el último episodio de un proceso que desde el principio generó dudas. «Lo lógico es plantear varias preguntas y elegirlas por sorteo».

Manzano ha recordado que antes de iniciarse el proceso ya denunciaron que el observador propuesto por el sindicato USO no podía asumir esa función porque daba clases en una academia que prepara estas oposiciones, petición que fue atendida. «También dijimos que José María Cumbres no debería haber formado parte de ese tribunal porque ha estado dando clases en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, donde se preparan algunos agentes que han obtenido plaza en las plantillas de la Policía Local de otros ayuntamientos de la región y que ahora aspiran a las plazas que se ofertan en Badajoz. No decimos que la participación de este miembro del tribunal sea ilegal, pero sí que no es razonable porque hay opositores a los que les ha dado clases en el curso selectivo que obligatoriamente deben hacer para incorporarse a las plantillas en las que han obtenido plaza».

Desde Aspolobba se ha valorado también que una oficial de la Policía Local de Badajoz renunció voluntariamente a formar parte del tribunal de esa oposición porque tenía vínculos con uno de los aspirantes. «Ese tipo de decisión nosotros lo aplaudimos, es lo que debe hacerse para evitar sospechas».

CC OO y Aspolobba creen que lo conveniente en estos momentos es suspender el concurso oposición y volver al inicio para garantizar la limpieza. «Realmente no sabemos si ese ejercicio que aparece en el temario se puso para beneficiar a alguien, si supiéramos que es así lo denunciaríamos en la Fiscalía, pero no debemos olvidar que quienes se presentan a esta oposición hacen una inversión importante de tiempo y dinero para prepararse».