«La serpiente podía llevar tres semanas escondida en el hospital»

Que aparezca una serpiente en un hospital es un hecho, cuanto menos, llamativo. No lo es tanto, sin embargo, para Gonzalo Albarrán, biólogo experto en anfibios y reptiles, quien considera normal que la serpiente de herradura, la especie encontrada en el Perpetuo Socorro, se mueva por un hospital «aunque sea el lugar más aséptico y limpio del planeta».

El principal motivo de la afirmación de Albarrán, que está al frente del grupo de educación ambiental ‘Muchobicho’, es que esta especie de reptil no teme acercarse al hombre porque en los hábitats humanos encuentra presas para alimentarse -come roedores y pequeños invertebrados-. De ahí que no sea extraño encontrarlo en casas de los pueblos extremeños, siendo además una especie autóctona típica del sur de la península.

Hay otra razón y es que en verano es cuando tiene su pico de actividad. «Busca sitios frescos porque su temperatura depende del ambiente y aunque les gusta el calor, no soporta los 40 grados, pero sí los 25, por eso no es raro que estuviese en un hospital», explica Albarrán. Concretamente, la serpiente fue encontrada por los familiares de un paciente en la primera planta de medicina interna del Perpetuo Socorro en la madrugada del pasado domingo.

Por su tamaño (más de un metro) y aspecto, el biólogo aprecia que se trata de una serpiente hembra adulta, que debió nacer en septiembre del año pasado. «Seguramente tendría su guarida cerca y entraría en el hospital por algún conducto de ventilación o de desagüe buscando un sitio fresco».

El hecho de que la encontraran el domingo no significa, dice Albarrán, que hubiese entrado ese día en el Perpetuo. «La serpiente podía llevar tres semanas en el hospital escondida en algún conducto y ese día salió por necesidad a buscar alimento o agua. Hay que tener en cuenta que las culebras de herradura comen como mucho una vez a la semana y que son de hábitos nocturnos».

La hipótesis de que se haya colado por algún conducto del hospital es la más plausible para Albarrán. La culebra de herradura, aunque no está amenazada, está protegida por ser una especie de interés especial. De ahí que su tenencia como mascota esté prohibida.

Esto descartaría que el hallazgo de la serpiente se hubiese producido por una suelta de alguien que la tuviera en cautividad. No obstante, Albarrán advierte que existe un mercado ilegal de venta por Internet de esta especie, que hace que cualquiera pueda acceder a ella. «Son muy fáciles de encontrar porque no les asusta el ser humano y también muy fácil de capturar para después ponerlas a la venta».

No parece que vaya a conocerse cómo entró la serpiente en el Perpetuo Socorro. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, descartó ayer iniciar alguna investigación al respecto. «Puede ser que entre también en una casa y no se pone a investigar cómo ha entrado», argumenta y añade: «No ha habido nada más que hacer que coger la serpiente y retirarla de donde estaba».

El responsable de la sanidad extremeña manifestó que el hallazgo del reptil «no obedece a ninguna ruptura de cadena de bioseguridad ni de la de limpieza». No obstante, desde la gerencia del área de Salud de Badajoz se ha encargado un informe a una empresa especializada en el tratamiento de plagas, que esperan tener listo hoy, y que determinará si hay que realizar algún tratamiento adicional.

De momento, según confirmó ayer el propio Vergeles, el hospital funciona con normalidad. «No ha habido que suspender actividad quirúrgica ni ingresos» por el hallazgo de la serpiente.