Todo listo para la Semana Santa de Badajoz

Se acerca la Semana Santa de Badajoz y las cofradías ultiman detalles para que todo esté preparado en su gran día.

La Hermandad sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia, que hace su salida el Martes Santo, enfila esta última semana ensayando con sus dos cuadrillas el martes y el jueves. El martes ensayó, como lleva siendo norma estos cuarenta días, la cuadrilla de 32 mujeres y hoy ensayará la cuadrilla formada por 32 hombres.

Su capataz Juan Alberto explica que al ser una procesión larga ha dividido el trayecto en doce tramos que se repartirán entre ambas cuadrillas. De seis tramos se encargará la cuadrilla de las mujeres y de la otra mitad los hombres.

Sin duda la Hermandad sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia se encuentra en una situación un tanto especial ya que su parroquia no dispone de una puerta por la que el calvario pueda efectuar su salida. Debido a esto, el paso debe montarse íntegramente en la puerta de la parroquia: respiraderos, caídos, flores, candelabros e incluso las dos imágenes que portan. Esto hace que la climatología sea un factor que les afecta un poco más que a otras hermandades. Si hace mal tiempo, aunque a la hora de salir la climatológica sea favorable, no pueden montar el paso y por lo tanto no podrían efectuar su estación de penitencia.

Desde el año pasado esta hermandad lleva a sus dos titulares en el mismo paso, tanto al Cristo de la Angustia como a María Santísima de la Misericordia llevando así un calvario incompleto a la espera de poder sumar un San Juan que, como avanza su capataz, tienen previsto incluir en un corto plazo.

Los nervios se van notando en estos últimos ensayos, aún llevando casi cuarenta días bajo las trabajaderas. Juan Alberto asegura que son los días más bonitos para la hermandad, al ver que todo está cerca y que el trabajo se ha hecho como debía hacerse.

«La única diferencia que hay es la experiencia, ya que las mujeres llevan más tiempo cargando con costal y se nota, pero ambas cuadrillas están más que preparadas». Para ello, todo está listo para la estación de penitencia, que tendrá lugar el Martes Santo.