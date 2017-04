«Desconozco la experiencia de no ser cofrade»

Desde el pasado año es la hermana mayor de la badajocense Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Yacente (Santo Entierro) y de Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol. Con ella se rompió el molde que había permanecido intacto más de cuatro siglos, puesto que han tenido que pasar 412 años para que la cofradía del Santo Entierro, la más antigua de la ciudad de Badajoz -fundada en 1230 y ratificada en 1604-, esté dirigida por una mujer: Carmen María Gutiérrez Algaba, cofrade por tradición familiar -su padre ha sido uno de los fundadores de la cofradía de San Roque-; por biografía personal, puesto que ya participaba del espíritu cofrade años antes de hacer la Primera Comunión; y también por convicción íntima pues, como afirma, no sabe qué es estar en el mundo no siendo cofrade. Nunca ha tenido la experiencia de vivir sin tener presente su cofradía y, oyéndola explicar cómo siente la Semana Santa o cómo se emociona con la cercanía de las imágenes de la Virgen de las Lágrimas o del Cristo Yacente, todo parece indicar que no se le pasa por la cabeza renegar de la hermandad ni empezar a observar la Pasión de Cristo con indiferencia. Carmen María Gutiérrez, licenciada en Empresariales por la UEx y madre de una hija y de un hijo que estudia en el Seminario de San Atón, además de a la cofradía siempre ha estado ligada a los movimientos cristianos a través de la Obra Social y Cultural Sopeña (Oscus), en la que ha sido profesora; y a Cáritas, para la que van dirigidos buena parte de los esfuerzos solidarios que hace su cofradía. En esta entrevista explica qué es ser cofrade; qué le inspira la figura de Cristo humillado y de la Virgen madre, atormentada y bañada en lágrimas ante los sufrimientos de su hijo; y qué piensa de la Iglesia como institucional tradicional a la que le han llegado los aires nuevos que trae consigo el Papa Francisco.

¿Por qué se hace alguien cofrade?

No es que alguien 'se haga cofrade'. Un cristiano vive la Semana Santa porque es la plenitud de su religión. Es la muerte, pasión y resurrección de Cristo. Y la mejor manera de vivir ese proceso es con los oficios, con las celebraciones eucarísticas pero también con la catequesis pública que es, en sí, lo que define a la condición de cofrade.

Lea la información completa en la edición impresa o en kioskoymas.