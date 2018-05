Más seguridad para llegar a la frontera Miércoles, 16 mayo 2018, 07:54

La Diputación de Badajoz también tiene listo el proyecto para mejorar el tramo de la carretera de Campomayor (BA-020), que irá desde la proyectada rotonda de acceso a la Plataforma Logística hasta el límite con la frontera. Esta obra, que forma parte del tercer plan de carreteras de la provincia, está ahora mismo en periodo de exposición pública. Se pretenden mejorar los 3,2 kilómetros que enlazará por esta carretera secundaria la plataforma con Portugal. El presupuesto de esta obra que abarca la renovación del firme, la pintura, la señalización y la instalación de elementos que mejoren la seguridad vial, asciende a 427.685 euros.

Se trata de una carretera muy transitada, para ser una vía de la red secundaria, con 1.877 vehículos al día, de los cuales algo más del 6% son pesados. Para esta obra no hay fecha ni previsión de hacerla este año, pero en cualquier caso -especifica la Diputación- no se ejecutará hasta que no esté concluida la rotonda de acceso a la Plataforma Logística, que está construyendo la Junta de Extremadura.