El secreto artístico de la FMD

Dos trabajadores de la Fundación de Deportes son pintores de cuadros realistas

El mundo es un pañuelo. Es lo que debió pensar Juanjo Mangas cuando fue a casa de su compañero de trabajo, Oliver Sáenz, y descubrió que, no solo ambos pintan cuadros, sino que los dos hacen retratos realistas a lápiz o carboncillo. Estos dos funcionarios son el secreto artístico de la Fundación Municipal de Deportes.

Juanjo, de 46 años, y Óliver, de 52, son muy distintos, pero parte de su vida ha ido en paralelo sin que ellos lo supiesen. Los dos comenzaron a pintar de pequeños, pero son autodidactas. Ambos han logrado recrear los rostros humanos con un lápiz hasta hacer dudar al espectador si está ante una fotografía, pero hasta hace unos pocos años, ninguno exponía. Ahora se están dando a conocer en el mundo del arte y, en lugar de ser rivales, se apoyan el uno al otro.

De hecho Juanjo fue el que convenció a Óliver de que tenía que mostrar su trabajo. «Llegué a su casa, vi sus cuadros y le dije: esto sí que es dibujar», confiesa Mangas con admiración. Ahora ambos han completado por separado sus primeras exposiciones en Badajoz, en El Corte Inglés y la Sala Bahnhof, y tienen proyectos que les llevarán también al exterior. El camino, sin embargo, ha sido largo.

El veneno del abuelo

A Juanjo el veneno del arte se lo inoculó su abuelo, según él mismo dice. José Mangas fue bodegonista y su nieto demostró desde pequeño que era capaz de recrear el rostro humano. Cuenta que el profesor le ponía a corregir los dibujos de sus compañeros. «Me odiaban, claro, porque les decía: pero si esa nariz parece una oreja», recuerda mientras se ríe.

Durante años, sin embargo, el dibujo fue algo secundario. Este pacense se centró en el fútbol. Sin embargo, tuvo que dejarlo y se tomó un año sabático. Por Internet descubrió que se podía utilizar lápiz blanco sobre papel negro como técnica para recrear fotografías y se enganchó.

«A mí cuando me preguntan qué técnica tengo dicho: la misma que Óliver, ninguna. Es intuición», explica Juanjo Mangas. Óliver Sáenz se ríe. «Yo la misma que Juanjo, ninguna también». A pesar de la calidad de sus trabajos, ambos han logrado ese nivel de exactitud practicando. «Nunca sé por dónde voy a empezar. Hago una cosa, la repito, la retoco. Y para aprender una técnica, lo mismo. Miro algo por Internet y lo practico hasta que sale», detalla Mangas.

La temática de sus cuadros es variada. La mayoría son retratos y destaca por el blanco y negro y la inspiración africana, ya que la piel negra luce más en estas técnicas. Uno de sus últimos proyectos ha sido recrear negativos de fotografía. Comenzó copiando los negativos, pero actualmente es capaz de ver una imagen y pintar directamente su negativo.

Mangas también pinta por encargo, en ocasiones a color. Hay mucha gente interesada en un retrato, un recuerdo distinto. Hace unos años que comenzó a enseñar sus obras a través de las redes sociales y comenzaron a hacerle peticiones. A través de este medio también le llegó su primera exposición.

Su próximo proyecto es recaudar fondos para 'Save the Children'. Quiere realizar retratos en un colegio de África, venderlos y que los fondos sirvan para esta asociación. También ha donado uno de sus trabajos a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para un sorteo solidario.

Mientras, sigue compaginando su trabajo de administrativo en la FMD con los dibujos. «Esto para vivir no da, pero no puedo dejar de dibujar», reconoce. Lo mismo opina Óliver Sáenz, aunque en su caso la pintura es un refugio que ha aprovechado por rachas durante su vida. Esto se debe a que es músico y la guitarra es una obsesión muy potente en su día a día. Pero siempre que la música le ha dejado un hueco, por distintas razones, ha recurrido a los cuadros.

Entre la música y el lápiz

Su trayectoria es muy distinta a la de Juanjo, aunque ahora comparten trabajo. Óliver nació en Argelia y ha vivido en Suiza, Francia y distintos puntos de España. Su padre, que también pinta, es funcionario de la Sociedad General de Autores y fue trasladado a Badajoz, donde su hijo decidió asentarse.

Óliver pinta y toca la guitarra desde pequeño, pero siempre de forma autodidacta. En el reparto de su atención, sin embargo, la batalla la ganó la guitarra. «Era como una pasión. Podía estar horas practicando. A veces me ponía y se me hacía de día». Este músico ha formado parte de varios grupos, entre ellos Inlavables cuando el conjunto pacense publicó su primer disco y realizó una gira que les llevó a tocar como teloneros de 'The Blues Brothers', entre otras formaciones.

En un momento dado, en los años 90, recuerda, no tenía trabajo y la música no le daba para vivir, así que recurrió a la pintura y a la rotulación decorando bares de la ciudad para ganarse la vida. Años después entró a trabajar en el servicio de mantenimiento de la FMD y tuvo que dejar Inlavables porque era incompatible. De nuevo volvió a la pintura. «Cayó en mis manos un libro de Edward Curtis, que fue un fotógrafo que pasó 30 años en el siglo XIX retratando las tribus norteamericanas». Óliver comenzó a trasformar en cuadros el trabajo de Curtis. Sus retratos de indios americanos son muy representativos en su obra, aunque también los rostros de músicos que admira.

Como en los casos anteriores, la música volvió a entrar en la vida de este pacense adoptivo. Se centró en la informática musical y su investigación le alejó de los lápices. Volvió, sin embargo, tras recibir una de las peores noticias que puede escuchar un músico: que no podría seguir tocando.

En 2006 comenzó a sentir una rigidez en los dedos al tocar. Muchas pruebas después le dijeron que era distonía focal, un trastorno conocido como «el cáncer de los músicos». «Los neurólogos me desahuciaron, dijeron que no iba a volver a tocar». Sáenz no se rindió. Vendió sus equipos para pagar un tratamiento experimental en Barcelona, pero no funcionó. Hace unos años, sin embargo, conoció a varios músicos que se han recuperado de este problema y desde entonces trabaja con ellos para intentar volver a la música. Dice que ya está al 40% y que seguirá practicando.

Mientras, la pintura ha sido un escape porque la distonía sí le permite usar los lápices. Hace tres años, con ayuda de su compañero de trabajo, realizó su primera exposición y esta semana ha dado un paso más, ha conquistado su primera muestra en el exterior. Su obra se expone en la galería Decero Creativo de Oviedo de la mano de la galerista Marta Fermín. Eso sí, siempre sin perder de vista la guitarra.