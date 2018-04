Satse denuncia la organización de las jornadas de enfermería en los hospitales de Badajoz El sindicato ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo la situación de este colectivo E.P. Lunes, 9 abril 2018, 18:38

El sindicato de enfermería Satse ha interpuesto una denuncia administrativa en la Inspección de Trabajo de Badajoz y ha puesto en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la «vergonzosa situación» de la enfermería en los hospitales Infanta Cristina, Perpetuo Socorro y Materno Infantil.

En nota de prensa, Satse ha informado de que la denuncia está motivada por la organización y planificación de las jornadas de trabajo de las enfermeras.

«La Administración no está entregando las planillas de trabajo con la periodicidad trimestral que marcan los acuerdos laborales, se adeudan días libres y de permiso del año 2017, no se contrata personal para sustituir las bajas de IT. No se respetan los descansos semanales habiendo enfermeras que han trabajado 18 días seguidos sin libranza», ha expuesto.

No obstante, Satse ha remarcado que los «más vergonzoso» es que el equipo denominado como 'POLL' está compuesto por unas 50 enfermeras contratadas temporales, a las que «alguien» les comunica sus planillas por teléfono «Poll del whastapp», por el cual «se les avisa con antelación de horas su jornada laboral del día siguiente, mensajes que se envían tanto de día como de noche».

Este hecho, como ha incidido Satse, está produciendo que dichas enfermeras no puedan organizar y conciliar su vida familiar, social y laboral y sean actualmente «las esclavas del sistema», una circunstancia que está ocasionando entre la enfermería bajas por IT «debido al estrés laboral».

El secretario autonómico de Satse Extremadura, Damián Cumbres, quiere que con esta denuncia el gerente del Área Sanitaria, Dámaso Villa, reclame y exija a los servicios centrales del SES «presupuestos reales» para cubrir todas las demandas de «escasez de enfermería que tiene el área de Badajoz» y se abra una investigación para depurar responsabilidades de quién esté permitiendo «por acción u omisión que en pleno siglo XXI se esté explotando a la enfermería».