El Santa Isabel, en pie de guerra por la escasez de campos de fútbol de césped Entrenadores del AP Santa Isabel. / J.V. ARNELAS El club de San Fernando denuncia que han reducido las horas que tiene cedido el Viejo Vivero y esto deja sin entrenar a 80 niños N. P. R. Miércoles, 13 septiembre 2017, 23:43

La pasión por el fútbol ha hecho que en la ciudad se disparen el número de clubes y equipos. Tanto que hay problemas para que todos dispongan de campos de césped para entrenar. Estas pistas son las más solicitadas, por lo que escasean. Estos días la demanda de este tipo de terreno mantiene en pie de guerra a la Asociación Polideportiva Santa Isabel.

Este club, con 34 años de historia, es muy importante en San Fernando y ha visto reducidas las horas en las que sus equipos, de niños de 3 a 18 años, pueden entrenar en el Viejo Vivero. Aseguran que esta reducción provocará que más de 80 menores se queden sin un espacio donde jugar.

No es la primera vez que los responsables del Santa Isabel protestan. En los últimos años han ido perdiendo horas de entrenamiento en los campos de césped, según asegura Jesús González, gerente del club, que denuncia que hace cuatro años contaban con unas 14 horas y media y en este curso 2017/2018 solo les ofrecen 6.30 horas en campos de césped y, además, «en el peor horario, a las cuatro de la tarde».

En esta entidad entrenan a fútbol 250 niños en 18 equipos con 70 colaboradores, ya que todos los entrenadores son voluntarios. Además del Viejo Vivero utilizan las pistas de fútbol sala de cemento del parque del río algunas horas y un campo prestado por la Junta, en el San Juan Bautista, que arreglaron ellos mismos. Sin embargo, no es suficiente y calculan que, si el Ayuntamiento no corrige su reducción de horarios, 80 niños no tendrán dónde entrenar. Hoy celebran una reunión con los padres y anuncian que están dispuestos a movilizarse e incluso celebrar una manifestación ante el Ayuntamiento.

El concejal de Deportes alega que hay que repartir los campos disponibles entre los clubes de la ciudad

González explica que la única opción que les queda es alquilar campos de césped, como hacen otros equipos, por ejemplo los de la Federación Extremeña de Fútbol, en San Roque, pero no pueden porque carecen de presupuesto para ello. Este portavoz explica que, a diferencia de otros equipos, el Santa Isabel es un club social, con una cuota baja, de unos 100 euros al año, para que las familias del barrio puedan inscribirse, ya que se trata de una zona humilde. No tiene dinero –asegura– para poder alquilar más campos. Por eso precisamente creen que el Ayuntamiento debería darles prioridad, por el trabajo que realizan por su barrio desde hace años.

Respuesta del concejal

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, sin embargo, rechaza que se esté tratando mal a este club. «El Viejo Vivero es una instalación municipal, no de barrio. Por tanto, cualquier equipo de la ciudad tienen el mismo derecho que ellos». «Es el club que más horas tiene, 16,5 a la semana. El Santa Isabel 2013 (una escisión) cuenta con 9,5 y también es del barrio», argumenta el edil, que añade que además en estas mismas instalaciones entrena el Rayo Vallecano, el Juventud UVA, el Español, el Flecha Negra o el Santa Teresa. Además dejan horas libres para que lo alquilen los aficionados que no pertenecen a ningún club que, según destaca el máximo responsable de la FMD, «también tienen derecho».

Rodríguez de la Calle defiende que fue el Consistorio el que logró que el Santa Isabel tuviese el San Juan Bautista para ayudarlos y que deben repartir el Viejo Vivero para ser justos. El Santa Isabel, «como hacen otros clubes», deberá alquilar campos para entrenar en otra ubicación, añade. El edil admite que les gustaría contar con más terrenos de césped artificial en la ciudad y que estudian poder añadir más en el futuro. A este respecto espera, además, que la Junta de Extremadura también promueva la construcción de nuevas instalaciones de este tipo.