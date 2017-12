¿Sabes cómo desayunan los pacenses? 01:59 Sólo 2 de cada 10 desayuna de forma equilibrada siguiendo las recomendaciones de los expertos, es decir, incluyendo un cereal, una fruta y un lácteo REDACCIÓN Jueves, 7 diciembre 2017, 08:45

El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Más del 40% de los pacenses opina así, pero en realidad sólo 2 de cada 10 desayuna de forma equilibrada siguiendo las recomendaciones de los expertos, es decir, incluyendo un cereal, una fruta y un lácteo. Así lo pone de manifiesto el “II Estudio Lidl - 5 al día sobre los Hábitos del Desayuno en Extremadura”.

Del 83% de los pacenses que no toma un desayuno equilibrado y saludable, 1 de cada 4 son personas entre los 18 y 24 años. En esta franja de edad, lo más habitual es tomar un café solo o con leche como único desayuno o incluso saltarse el desayuno al menos una vez a la semana, cosa que hacen cerca de la mitad de los jóvenes pacenses. El desayuno estándar en la provincia de Badajoz es en solitario y en menos de 10 minutos. El 9 por ciento de los niños no desayuna y 8 de cada 10 no toma fruta fresca para desayunar a pesar de las recomendaciones de los expertos. De los que sí lo hacen, el 21% incluye bollería industrial.

Estas cifras, según los expertos, ponen de manifiesto que aún queda mucho camino por recorrer en materia de alimentación, sobre todo entre los más jóvenes.