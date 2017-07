Badajoz prueba esta semana los sabores de la dieta vegana, aquella que omite los productos de origen animal. No se come carne ni pescado, ni tampoco derivados de los animales como la leche, el queso y los huevos. En todos los demás ingredientes se basan los platos que se pueden comer en once establecimientos del Casco Antiguo hasta el día 16. Está organizada por Pandora Infinita y parte de la recaudación se destina a Adana, Ancat y Sos Perrera.