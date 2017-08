Los robos en tiendas de Ciudad Jardín alarman a los comerciantes del barrio A Juan Pablo Herrera, carnicero, le han robado dos veces, la última el domingo pasado. :: / Pakopí En los últimos dos meses han asaltado una carnicería, una panadería y se han llevado material de una obra ANTONIO GILGADO Badajoz Lunes, 7 agosto 2017, 23:29

En los más de quince años que Pablo Herrera lleva como carnicero en Ciudad Jardín de Badajoz, nunca vio la necesidad de poner cámaras de vigilancia en su negocio.

Habla, en pasado, de un barrio tranquilo. De poco sobresaltos y ningún susto. Pero todo empezó a torcerse en primavera.

Un día se encontró la puerta forzada y sin el género que dejó el día anterior.

El pasado domingo volvieron los cacos. Esta vez fue mucho peor. Dejaron casi vacía la tienda. Embutidos, carne, fruta y hasta la thermomix que utilizaba su mujer para preparar las croquetas y los nuggets de pollo caseros. La cámara la dejaron abierta. Estaba a 26 grados, cuando lo normal es que no pase de cuatro.

Además del disgusto, le molesta la sensación de impunidad. «La Policía nos ha dicho que no han encontrado huellas. De momento no tenemos ni idea de quién pudo ser y con el tiempo que ha pasado ya, yo creo que no hay nada que hacer». Aunque habla con resignación, al menos ha aprendido a ponerse en guardia. Ha instalado una alarma y ha colocado unas cámaras que funcionan cuando se cierra el establecimiento. «Si alguien entra, que sepamos quiénes son». Del robo del domingo tiene pocas pistas. Su carnicería se encuentra en la calle Clavelinas, una de las arterias principales del barrio que comunica el parque con el Hospital Perpetuo Socorro. Se trata de una zona residencial con mucho tránsito por la tarde en el parque y bastante silenciosa por la noche. «Nadie escuchó nada el domingo», dice.

El problema, explica Pablo, es que lo de su carnicería no parece una excepción. Ese mismo fin de semana también se llevaron material de una obra cercana y en los últimos meses se han ido sucediendo asaltos que han puesto en alerta a un barrio tan tranquilo como Ciudad Jardín.

Algunos bares de la pasarela peatonal también han sufrido algunos intentos.

La alarma

En El Oliventino, por ejemplo, su propietario recuerda que fue en primavera. Afortunadamente, la alarma saltó y los ladrones echaron a correr con las manos vacías. A los cinco minutos se presentó la Policía y cogió huellas. Al día siguiente ya había un detenido. Anteriormente le intentaron romper la luna con una alcantarilla. También se presentó pronto la Policía.

En la bocadillería de María José Morari entraron el mes pasado. :: / Pakopí

Menos suerte tuvo María José Morari. Regenta la bocatería Sancho Panza, justo enfrente del Instituto Ciudad Jardín. A su tienda entraron hace un mes. Le forzaron la reja protectora de la entrada y abrieron con una palanca la puerta. Se llevaron casi todas las botellas de alcohol que tenía en el mostrador, la plancha en la que hacía los bocadillos, latas de Red Bull, casi todos los paquetes de Kinder Bueno y la máquina que repele los mosquitos.

También cogieron algunos helados, pero dejaron la nevera abierta y los que quedaron se descongelaron. María José lleva casi tres años al frente de la bocadillería y dice que es la primera vez que le ocurre algo parecido. Como el resto de comerciantes, el temor viene porque no lo perciben como un caso aislado. «Cuando te pasa esto aquí y luego escuchas que han entrado también en otros sitios de la calle te empiezas a preocupar». Tampoco hay muchas pistas, tan solo los dos acelerones de moto que escucharon algunos vecinos.