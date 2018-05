Ricardo Cabezas denuncia que Badajoz no avanza en accesibilidad ni en Smart City

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado los «nulos avances» en accesibilidad y Smart City en la capital pacense en lo que va de legislatura.

Cabezas ha recordado que en enero el presidente de Apamex pidió partidas presupuestarias «concretas» y que «a día de hoy no las hay», sobre lo cual ha matizado que los 86.700 euros que se contemplan para cuatro años «resultan insuficientes para el trabajo ingente que hay por hacer».

Por eso, ha considerado que «no» ve «avances en accesibilidad por ningún lado» y que es «absurdo» hablar de accesibilidad dado que, en su opinión, «lo primero que hay que hacer es no tener la ciudad minada de baches y las calzadas con socavones», a la vez que ha pedido a Apamex «una mayor exigencia» al equipo de gobierno para que «no se eternicen las actuaciones pendientes, al no hacer caso al PSOE en sus propuestas».

«En positivo he reclamado una estrategia global y consensuada de accesibilidad para toda la ciudad y me he quedado solo en la petición«, ha señalado, a la vez que ha apuntado que la accesibilidad »seguirá siendo una cenicienta municipal, algo que ninguna capital con un verdadero modelo de ciudad puede permitirse«.

El PSOE ha indicado en nota de prensa que le «preocupa muy especialmente» la accesibilidad en las barriadas de Badajoz, donde la situación es «especialmente más delicada y deficiente que en el centro», y acerca de lo cual ha defendido que hay que hacer valoraciones de accesibilidad «realistas» y por zonas de la ciudad «donde se puedan pulsar de verdad los progresos».

«Todo lo que no sea eso es un timo a la ciudadanía», ha agregado, al tiempo que ha resaltado en materia de Smart City que la ciudad «sigue como en 2015» y que «de todas las promesas anunciadas por el PP en incontables comparecencias públicas, ninguna se ha materializado en los tres años de legislatura».

Para Cabezas, «más allá de los anuncios, el PP no ha tenido ambición de poner a Badajoz en vanguardia de la tecnología y los servicios a la ciudadanía», ha concluido.