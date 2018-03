La retratista María Teresa Romero abre camino a las artistas en el MUBA María Teresa Romero, en una de las salas del MUBA. :: J. V. Arnelas El Museo de Bellas Artes dedica por primera vez una exposición antológica a la trayectoria de una mujer artista ANTONIO GILGADO Badajoz Domingo, 11 marzo 2018, 09:22

A sus ochenta y siete años, María Teresa Romero sigue pintando y enseñando en su estudio igual que hace sesenta años. El último cuadro lo terminó hace poco más de un mes. Retrató a su nieta para la exposición que se puede ver hasta mayo en el MUBA.

Artistas, aristócratas, militares, políticos o familias enteras han posado para ella en el último medio siglo. «La mayoría de mis retratos son de Badajoz, pero venía gente de toda España. Incluso de Londres venía cada viernes una familia para posar para mí».

Parte de todo este trabajo se puede ver en una exposición hasta primero de mayo. María Teresa Romero es la gran retratista de Badajoz. Empezó pintando desde niña. «Siempre tuve claro mi vocación. No tuve ninguna duda». Se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Madrid en 1956 y terminó en el 61. El último curso lo hizo desde Badajoz, donde ya se había mudado junto a su marido. «Había pocos arquitectos en la ciudad y decidió empezar su carrera profesional aquí».

Combinó el arte con el deporte, fue campeona de España de tiro con arco y olímpica en Munich 72

Su trayectoria artística empieza también en cuanto llega a la ciudad. «He podido pintar tanto gracias al reconocimiento tan grande de la gente de Badajoz. Desde siempre mi pintura ha gustado y me he sentido muy arropada».

Se multiplicaron los primeros encargos, las exposiciones y llegaron los galardones. En 1963 -llevaba tres años en Badajoz- consiguió el primer premio en la Bienal Extremeña con la obra 'Gitana'.

En la Bienal del 65 logró también una mención con 'La mujer de rojo con guitarra', la única obra suya en el MUBA.

Los encargos se acumularon y María Teresa tuvo que compaginar en esta época su trabajo en el taller con los entrenamientos. Repitió durante cuatro años como campeona de España con tiro con arco y representó a España en la Olimpiadas de Munich de 1972.

Tras la cita olímpica, aparca definitivamente el deporte para centrarse en la pintura. En 1979 abrió su academia en Badajoz y el retrato se convierte, de forma definitiva, en su seña de identidad. «Me apasiona el retrato. Me gusta meterme en el personaje. No debemos limitarnos solo a pintar un parecido, hay que retratar la personalidad». Ha pintado a sus padres, a sus hermanos o a sus nietos, pero uno de los cuadros más especiales fue el que dedicó a la maternidad de su hija. «Era mi primera nieta. Le tengo un cariño especial a este trabajo». El éxito como retratista cree que se debe a su esfuerzo por conectar con los retratados. «No todos se abordan igual. Hay gente muy expresiva a la que le cuesta menos abrirse. Sinceramente, creo que todos, antes o después, lo han hecho». En la inauguración también se acordó de todos los que confiaron en ella y con las que guarda para siempre un vínculo muy especial.

Reconocimiento

Ahora ve con emoción su presencia en el MUBA. Lo asume como un reconocimiento a sus sesenta años de carrera y agradece el esfuerzo del museo por recopilar su trabajo. No es casual que se haya programado en marzo, el mes donde coinciden muchos actos en homenaje a la mujer. Con María Teresa Romero se rompe también una cuenta pendiente. Es la primera vez que el museo dedica una exposición antológica a una mujer desde que empezaron a organizarse en 1999 con Eugenio Hermoso. «Abrir camino a las demás me conmueve y me encanta. Ahora puedo decir que estoy en el MUBA por méritos propios».

En la inauguración de la semana pasada, la directora del MUBA, María Teresa Rodríguez, destacó el cariño que ha palpado en la preparación de esta muestra. Con la exposición se ha editado un catálogo en el que se han recogido 330 obras distintas de la prolífica artista.

La otra parte conocida de María Teresa Romero es la docencia. Abrió en 1979 su academia en Badajoz y desde entonces no ha parado de enseñar. «Enseñar me hace muy feliz. Me entusiasma. El resultado de los alumnos es una satisfacción para los maestros».