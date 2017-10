Rescatan a un joven del canal del Molino de los Moscoso de Badajoz que se había tirado a por su perro IMagen de archivo del molino. / Hoy M.F.R. Domingo, 15 octubre 2017, 08:33

Los Bomberos de Badajoz tuvieron que rescatar ayer a un joven que se había tirado al canal del Molino de los Moscoso, en la margen derecha, para salvar a su perro.

El joven de 20 años y vecino del barrio de La Luneta estaba paseando ayer por la tarde con su perro, de raza pit bull, acompañado por un grupo de amigos por el canal de la carretera de Cáceres.

Según relatan los bomberos, el animal se lanzó al canal porque estaba persiguiendo a una paloma para cazarla. Su dueño no se lo pensó y se arrojó al agua para intentar salvarlo, pero no logró salir por sí mismo del canal.

El grupo de amigos que lo acompañaba improvisó entonces un sistema de rescate con una cuerda y arneses, que sirvió para sacar del agua al perro.

Sin embargo, no pudieron rescatar al joven, porque no tenían suficiente fuerza para subir su peso, y tuvieron que llamar a los bomberos para que lo sacasen del canal. Cuando llegaron, en torno a las seis de la tarde de ayer, el joven estaba arañado por su propio perro y en ropa interior pero no corría peligro.

Los bomberos aprovecharon el sistema que había usado el grupo de amigos y utilizaron además una cuerda de rescate y así pudieron finalmente salvar al joven.