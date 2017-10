Rescatado un perro en el cauce del Rivillas en muy mal estado Un padre se lo regaló a su hijo de ocho meses | El animal no tiene microchip ni vacunas ni tratamiento REDACCIÓN HOY.ES Viernes, 27 octubre 2017, 10:25

La Policía Local de Badajoz, con la ayuda de particulares, ha rescatado un perro en el canal del Rivillas «en muy mal estado, lleno de algas, moscas y sanguijuelas y con la cabeza metida en el agua sucia y sin fuerzas», detalla la Policía. Los hechos ocurrieron sobre las 16 horas del pasado martes, día 24. Una familia que había encontrado al animal avisó a la Policía y éstos requirieron los servicios veterinarios de Clinivex, que lo llevaron a la clínica.

Tras las oportunas averiguacionse se localizó a su propietario, un varón de 33 años, que manifestó que el animal fue un regalo para su hijo de ocho meses pero que, al ponerse enfermo el animal, no podía acarrear con los gastos de sus curas. El perro no tiene microchip ni vacunas ni tratamiento. Se le escapó del domicilio días antes pero no puso ningún tipo de denuncia.

Ahora, el animal se encuentra en la clínica en «muy mal estado de salud por su abandono, pero con la esperanza de su recuperación y salvarle la vida», indica la Policía Local.

Se han abierto diligencias en Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía por un presunto delito de abandono y maltrato animal.