Badajoz destinará 2,2 millones a eliminar baches Bache en una de las vías de servicios de la avenida de Antonio Masa Campos. :: hoy El Ayuntamiento saca por primera vez este concurso durante varios ejercicios para planificar las actuaciones ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 28 noviembre 2017, 07:45

Avenida de Elvas, calles Santarém, Avenida Sánchez Hueso, Cerro San Miguel, Avenida de Europa, calle de la Banasta, calles en Urbanización Guadiana... Todas estas vías aparecen en un largo listado de calles donde el Ayuntamiento va a reparar el firme y baches hasta el año 2020.

La inversión prevista alcanza los 2.240.000 euros y aparece en los presupuestos municipales de este año. El alcalde, Francisco Fragoso, presentó un anexo de inversiones con actuaciones a desarrollar en varios años, algo que hace por primera vez. Presentó varios contratos plurianuales y este es uno de ellos. La idea, según explica el concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado, es planificar las actuaciones que se repiten cada año y que «se necesitan constantemente. Este tipo de contratos nos permite, además, más flexibilidad».

LAS VÍAS EN LAS QUE ESTÁ PREVISTO ACTUAR Margen derecha Calles de González Serrano, Alazán, El Faisán y avenida de Elvas. Vías sin determinar en Las Ochocientas (la UVA), Urbanización Guadiana, Urbanización Jardines de Guadiana, San Fernando y Santa Isabel. Carretera Rincón de Caya. Centro Intersección en la calle de la Audiencia y Ramón y Cajal, vía de servicio en la avenida de Antonio Masa Campos y calles junto a la Ba-20. También la avenida de Europa, las calles Cardenal Siliceo y Bartolomé J. Gallardo. Valdepasillas-María Auxiliadora-Las Vaguadas Calles de José Miguel Sánchez Hueso (carretera a la Granadilla), Santarém, José Rodríguez Pereira, Paseo Condes de Barcelona, avenida de José María Alcaraz y Alenda, carretera de Valverde (casco urbano), camino de la Banasta y calles de Las Vaguadas (sin especificar). Casco Antiguo Calles Luis Braille, Melchor de Évora, Santa Lucía, Merino, López Prudencio, Stadium y plazas del Asilo y de Cervantes. Barriada de Llera Calles Roble, El Cedro, La Viña, Conil, Camino del Almendro, Arce, Álamo, del Ébano, Acebo, Alcornoque, Newton, Gutemberg y Galileo. Cerro de Reyes Avenidas de Luis de Góngora, Marcelo Nessi y Pablo Neruda. Glorieta de la carretera de Valverde, junto a Carrefour, varias calles entre el Rivillas y el Calamón. Cerro de San Miguel Calles sin determinar. Sin especificar El contrato comprende otras quince calles sin especificar. Se crea así una bolsa para reparaciones del firme de calzadas en casos de emergencia.

En realidad, el pacto de presupuestos entre Ciudadanos y PP buscaba dar estabilidad a la institución hasta las próximas elecciones, que se celebrarán en 2019.

Aunque Cs y PP prometieron el día de la presentación de los presupuestos mantener buenas relaciones y evitar las disputas de la anterior etapa, no se puede obviar que uno de los motivos que llevaron a la tardanza en la elaboración del presupuesto de este año ha sido la falta de apoyos al PP. En caso de que vuelva a darse esa circunstancia, los presupuestos se prorrogarán y en este capítulo de inversiones aparecen cerradas partidas básicas, como esta renovación de asfaltado. Pero no es la única. Se produce también para mejorar las aceras y actuar en los parques. El PP podrá hacer todo eso sin necesidad de tener más acuerdos que el firmado con Ciudadanos antes de verano. Esta forma de trazar las cuentas permite proyectar obras en varios ejercicios, firmar contratos que duren varios años y anunciar actuaciones ahora que realmente no se prevén hasta el futuro.

En este contrato de renovación de asfaltado que ahora sale a concurso, las empresas disponen hasta el 7 de diciembre para presentar sus ofertas. Por ello, Jesús Coslado admite que a estas alturas del año resulta prácticamente imposible reparar ningún bache con cargo a este contrato, pero explica se podrá hacer a partir de enero. Para este ejercicio se habían previsto 240.000 euros, otro millón de euros para 2018, medio millón para 2019 y otro medio millón para 2020. En total, la cifra alcanza los 2.240.000 euros.

Este año, sin embargo, el Ayuntamiento reparará otra serie de calles con 240.000 euros de los ahorros municipales y que estarán terminadas antes del 31 de diciembre. La obra se centra en el polígono industrial de El Nevero.