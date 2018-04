«Voy a recaudar fondos para poder terminar el curso en el conservatorio» Diana Capera junto a algunos de los compañeros que le acompañarán este viernes. :: j. v. arnelas Diana Capera estudia clarinete y este viernes junto a una veintena de compañeros organiza un concierto solidario para poder seguir pagándose la carrera en Badajoz MIRIAM F. RUA Martes, 10 abril 2018, 07:54

Diana Capera estudia clarinete en el conservatorio superior de música de Badajoz. Está en segundo curso, pero su situación económica es tan precaria que no puede pagar sus estudios hasta junio. Por eso, ha reunido a una veintena de compañeros y este viernes darán un concierto solidario cuyo único fin es, confiesa, «terminar el curso».

Diana es colombiana y a sus 25 años está curtida en supervivencia. Desde que descubrió el clarinete su vida ha sido una pelea por dedicarse a él. «Ha sido como un amor al que he tenido que conquistar», compara.

Tenía 12 años cuando ingresó en el único colegio público de Cali, su ciudad natal, que tenía banda de música. Entonces pensaba en el saxofón, pero el instrumento que estaba libre era el clarinete. Le dieron un libro y empezó a formarse por su cuenta porque el profesor era, en realidad, el director de la banda. De forma autodidacta estuvo tocando el clarinete hasta los 17 años, una edad en la que en Europa los jóvenes están terminando el grado medio.

Aunque tardía para la música, el clarinete le salvó del destino que le esperaba a los chicos del barrio donde se crió. «Mis compañeros de generación han pasado por el alcoholismo y por un montón de cosas muy duras. Lo que me sacó de eso fue la educación esmerada que me dieron mis padres y el clarinete. Por eso soy tan terca con la música, porque es la única herramienta que en todas partes del mundo no entiende de barreras sociales».

Para preparase las pruebas de acceso al conservatorio de su ciudad, se puso a vender en la calle arroz con leche, chocolates y otras chuches que cocinaba en su casa. Así pudo pagarse un año clases particulares para aprender lo básico. Logró entrar pero en el primer semestre canceló sus estudios por la falta de entendimiento con su profesor.

Convenció entonces a sus padres, a los que la música no les parecía un buen sustento de vida, para irse a Popayán, una ciudad de la provincia del Cauca, que entonces era lo que llamaban 'zona roja' por ser uno de los epicentros del conflicto armado entre la guerrilla y el ejército. «Era un sitio muy peligroso donde no se valoraba la vida y allí llegué con 19 años», relata.

El clarinete, siete sueldos

Quería retomar sus estudios de clarinete y lo hizo. «Estuve durante tres años y medio formándome hasta que mi profesor me dijo que tenía que irme de allí porque ya no iba a aprender más». Fue también cuando compró su clarinete, más de 2.000 euros o lo que es lo mismo siete sueldos de su padre, taxista en Cali.

La oportunidad le llegó con su primer viaje a España para participar en un curso en Huesca. Su universidad le pagó los vuelos y su familia pidió un préstamo al banco para pagarle los 650 euros de la formación. «Solo estuve diez días pero me di cuenta que mi nivel no era el normal para alguien de mi edad y vi claro que tenía que volver».

En España no pudo entrar porque la política de visados para extranjeros se endureció. Por eso recaló en Alemania en 2015, donde las condiciones de acceso eran más laxas. Su familia tuvo que pedir un segundo préstamo. Con ese dinero se pagó el vuelo de ida, un curso de clarinete de cuatro meses y su estancia en Frankfurt.

Pero pasaron los cuatro meses y se quedó sin curso, sin dinero y sin trabajo. Empezó el rescate de sus amigos. El gallego que durante un año entero le preparó el ingreso en el Conservatorio de Badajoz gratis, la amiga que le ofreció su casa, el amigo que ayudó a encontrar trabajo... Así volvió a empezar.

En octubre de 2016 logró por fin matricularse en el Conservatorio Superior de Badajoz, lo hizo siguiendo a Alfonso Pineda, su actual profesor. «Era la oportunidad de mi vida, por fin estaba en un Conservatorio Superior».

El primer curso y su estancia en la ciudad, en la que ni conocía a nadie ni se lo pusieron fácil, se la costeó con su trabajo como profesora de clarinete en la escuela de música de Almendralejo. Este curso, sin embargo, su situación económica ha tocado fondo. Le denegaron la beca del Ministerio de Educación y así empezaron sus problemas serios.

No encuentra trabajo, no puede recurrir a su familia y de sus amigos ya no quiere abusar, por eso antes de guardar el clarinete para siempre quiere apelar a la solidaridad de la gente para que la ayuden a terminar unos estudios que empezó hace casi diez años en Colombia. «Mis problemas se reducen a una cuestión económica y me indigna pensar que por dinero no pueda terminar mi carrera».