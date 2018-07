Las rebajas en Menacho arrancan muy flojas por el final de feria y el puente Poca gente ayer en la calle Menacho pese a que comenzaron las rebajas y abrieron las tiendas. :: c. moreno Los comerciantes esperan que el periodo de descuentos despegue a partir de hoy y les ayude a salvar una mala temporada de ventas MIRIAM F. RUA Lunes, 2 julio 2018, 08:07

Parecía prometedor. 1 de julio, inicio de rebajas y domingo de apertura comercial. Una combinación perfecta a la que sin embargo le salió un duro competidor: final de feria, el puente, el tiempo fresco para estas alturas del año y el partido de España en el Mundial. El resultado fue como el de Rusia, un chasco.

La calle Menacho registró apenas un goteo de compradores durante el domingo, ni colas para pagar ni probadores llenos ni ropa revuelta en las tiendas. Las calles comerciales aledañas estaban prácticamente desiertas. Se podía aparcar con facilidad en el entorno de San Francisco y los bares tenían las terrazas vacías. En el centro comercial El Faro, la afluencia de compradores fue mucho mayor.

Es cierto que desde que las tiendas tienen libertad para fijar su periodo de rebajas, el consumo es más escalonado. No obstante, en el caso de Menacho, el grueso de las tiendas han dado el pistoletazo de salida a las ventas con descuentos durante este puente.

El arranque ha sido muy flojo, ahondando así en la preocupación de los comerciantes del textil y el calzado después de una temporada en la que han vendido menos que el año pasado. Ahora solo les queda confiar en que las rebajas les salven una mala temporada.

«No es un buen día para el comercio», reconocía ayer Félix Retamar, presidente de la asociación de comerciantes de Menacho. «La temporada no hay ido bien. Además de los efectos de la climatología, la sociedad no está tan recuperada como se dice y aquí no terminamos de levantar. Además, la venta online nos está haciendo mucho daño».

En que la temporada no ha sido como se esperaba coincide María Esperanza Martínez, dueña de la tienda 'Promise' en Menacho. «Hemos tenido mes y medio de lluvia, llevamos dos meses con la ropa de primavera y ahora es cuando se empieza a vender. Por eso, hay que intentar dar salida a toda la mercancía que se pueda ahora en rebajas».

Ella decidió abrir ayer su negocio, aunque más tarde de lo habitual sabiendo que su clientela, muy joven, había salido a despedir la feria de San Juan. «Este es mi negocio, si te quedas en casa sabes que vas a hacer cero, si abres por poco que hagas, ya es algo», añade.

No todas las tiendas estaban abiertas pese a ser uno de los pocos domingos que se permite ahora la apertura del comercio en Badajoz. De eso se quejaba Mari Carmen Tinoco, dueña de la zapatería del mismo nombre, también en la calle Menacho. «Si se dice de abrir los domingos se tiene que abrir porque si no ¿qué reclamamos? Abrir la mitad y la otra mitad estar cerrados. No puede ser», se lamenta.

Tinoco también espera remontar las ventas en rebajas. Lo que ocurre es que lo hará, como aprecia Retamar, a costa de reducir sus beneficios. «Esperamos que las rebajas incrementen la cifra de negocio, que no los beneficios», reconoce.

Muchos comerciantes tienen sus miras puestas en que hoy lunes sea el verdadero comienzo de las rebajas de verano y creen que la 'Shopping Night' que se celebrará el próximo fin de semana servirá para que las ventas despeguen.

«Esperamos que las rebajas fuertes empiecen mañana -por hoy- porque hemos trabajado mucho para esto», dice Estefanía González de Parfois Menacho, la segunda tienda de la marca que más vende en toda España.