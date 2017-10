Quince meses sin carné para un conductor novel que sufrió un accidente cuando iba bebido Limitación de velocidad. :: hoy Cuando volcó iba a 100 kilómetros por hora por una calzada romana limitada a 60 y dio positivo en la prueba de alcoholemia E. F. V. Martes, 3 octubre 2017, 07:05

El juzgado de lo penal número 2 de Badajoz ha retirado el carné a un joven que sufrió un accidente después de haber ingerido alcohol cuando circulaba a unos 100 kilómetros por hora en una calzada romana limitada a 60 km/h.

El accidente que ha desencadenado esta sentencia se produjo a las 2.50 horas del día 14 de junio de 2015 cuando Jesús R. M. iba al volante de un Peugeot 205 por una calzada romana (EX-209 a Torremayor) en dirección a Puebla de la Calzada.

En ese momento sus facultades físicas y psíquicas estaban disminuidas por el consumo de bebidas alcohólicas y, además, no prestaba la mínima atención exigible a todo automovilista, especialmente a un conductor novel que todavía no había cumplido un año de antigüedad en su carné de circulación. En esas circunstancias el coche se salió de la calzada a una velocidad próxima a los 100 kilómetros por hora, dando varias vueltas de tonel antes de terminar en un campo de cultivo. Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que el conductor tenía síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En las pruebas que le realizaron dio 0,42 y 0,39 miligramos por litro de aire espirado (para los conductores noveles el máximo autorizado es 0,15), renunciando el conductor a la práctica de la prueba de contraste por extracción de sangre.

Viajaban en el coche otras cuatro personas. Una de ellas era un joven de 19 años que sufrió laceraciones en el bazo, el páncreas y el hígado, así como una distensión cervical y lumbar que le dejaron secuelas de distinto tipo. Por estos hechos ha sido condenado a pagar una multa de 1.800 euros (abonará 4 euros diarios durante 15 meses). Además, se le privará del derecho a conducir 15 meses.