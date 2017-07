Quejas en Cuartón Cortijo por el abandono de las zonas públicas 00:48 Banco quemado en el incendio de los terrenos municipales de Cuartón Cortijo. :: c. moreno Los vecinos piden al Ayuntamiento que actúe después de comprobar que un incendio ha quemado la parcela que rodea a la urbanización MARILARA GONZÁLEZ BADAJOZ. Lunes, 31 julio 2017, 07:42

Los vecinos de Cuartón Cortijo han reiterado estos días sus quejas ante el Ayuntamiento después de que el pasado 13 de julio al mediodía se produjese un incendio en los terrenos que rodean a la urbanización.

Según comenta Juan Antonio Ferrera, vecino de la urbanización, personal del Ayuntamiento encargado de retirar los carteles del proyecto de urbanización utilizaron una radial que provocó chispas encima del pasto que, ante la sequedad de la zona, comenzó a arder. «El problema reside en el mal mantenimiento de la zona», afirma.

Pero esta queja no ha sido la única. Los vecinos denunciaron en anteriores ocasiones la utilización de ese descampado como aparcamiento para los coches. Este uso inapropiado estaba dando lugar al destrozo de las aceras. Entonces, el Ayuntamiento dijo que no podía hacer nada porque no tenía los poderes para el mantenimiento del lugar. «Sin embargo, sí habilitaron la pista de baloncesto», se lamenta Ferrera.

La zona de juego infantil presenta varios daños, como los boquetes en el caucho que cubre el suelo

Los vecinos consideran que la mejora de la zona es sencilla puesto que tiene habilitadas las conducciones de riego y solo haría falta que fueran puestas en marcha por el personal de Parques y Jardines. «Pero por lo visto no interesa», lamenta Ferrera.

Los residentes defienden que si ese terreno se arreglara, mejoría la estética de la urbanización, podrían jugar los niños y pasear las personas mayores. «Esto es decepcionante y desesperante, yo vengo porque tengo a mi madre en la residencia y esto es vergonzoso», añade María Antonia Cordero, que vive fuera pero visita la ciudad con cierta frecuencia.

El incendio que se produjo a mediados de mes preocupa, pero no es la única denuncia reciente. El deterioro del parque infantil que hay junto a las viviendas de la urbanización ha llevado a varios vecinos ha movilizarse por la situación que están sufriendo.

Los daños en la zona de juego infantil, los boquetes en el caucho que cubre el suelo para amortiguar golpes, la falta de una fuente para beber, la escasa atención de las papeleras y las malezas que crecen alrededor del parque son algunas de las quejas que expresan los vecinos.

Ferrera explica que ya han realizado varias quejas a la Concejalía de Urbanismo por el deterioro de la zona, pero todavía no han tenido una respuesta positiva. «Llega un punto en el que te llegas a cansar de estar todo el día protestando».

Pero esta denuncia no viene de ahora. María, vecina también de la urbanización, comenta que su marido en numerosas ocasiones ha utilizado distintos medios para denunciar la situación del parque. «Aquí hay muchos niños, porque es una urbanización de personas jóvenes y esto puede ser peligroso para nuestros hijos».

Además, los vecinos comentan que hasta en la propuesta de habilitar contenedores de reciclaje más cercanos a la urbanización han obtenido una negativa. «Le comuniqué al Ayuntamiento que si podían colocarlos más cerca y su respuesta fue muy inapropiada», concluye María.

La última vez que el Ayuntamiento habló de Cuartón Cortijo fue a finales del pasado año. Entonces, el Consistorio anunció que se había visto obligado a retirar la adjudicación de las obras de urbanización a la constructora Protech, por lo que con casi toda probabilidad utilizaría el dinero para adecentar esos jardines.

Esas obras habían sido adjudicadas a la agrupación de interés urbanístico del Cuartón Cortijo, que tenía Protech, pero sólo se realizaron al 85% porque la constructora entró en concurso de acreedores en 2013. Desde entonces, no se ha rematado la urbanización, un problema al que el Ayuntamiento está tratando de dar solución.