«¿Por qué no puedo aparcar en una zona de la Alcazaba que siempre está vacía?» La explanada restringida a los trabajadores, vacía, y el aparcamiento público, al fondo, lleno. :: pakopí Los usuarios protestan porque las plazas reservadas para los trabajadores no se utilizan en verano ni los fines de semana NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 27 junio 2018, 07:51

«¿Por qué no puedo aparcar en la Alcazaba en una zona que está siempre vacía?». La pregunta es de Oliver Martínez, un joven pacense que suele estacionar su coche en el recinto árabe para ir a trabajar a una tienda del centro y que está en contra de las nuevas restricciones que ha impuesto el Ayuntamiento de Badajoz. Su queja es similar a la de otros usuarios de la zona que consideran que la reorganización hace que se desaprovechen las plazas de aparcamiento.

Hace unos meses el Consistorio pacense decidió poner orden en los aparcamientos de la Alcazaba y en mayo entró en vigor el nuevo sistema. Los conductores comunes solo pueden dejar sus coches en la explanada más cercana a la entrada de vehículos (Puerta de Carros). El resto del recinto, el solar junto al Museo Arqueológico y los alrededores de la Biblioteca del Estado y la Facultad de Comunicación, están reservados para trabajadores de las instituciones que hay dentro.

En total hay 90 plazas para empleados, incluidos los profesores universitarios, que disfrutan de estos sitios gracias a unas tarjetas. Si un coche aparca sin esta autorización, es multado con 100 euros. En el aparcamiento público hay unas 130 vacantes.

Esta decisión no ha sido bien vista por muchos pacenses, que consideran discriminatorio el trato que reciben los funcionarios y trabajadores de la Alcazaba. «A mí también me gustaría que me reservasen una plaza en la puerta de mi trabajo ¿A quien hay que pedírselo?», dice con sorna María del Mar Morilla, otra usuaria de este aparcamiento.

El descontento ha crecido en los últimos días porque han terminado las clases y ahora los pacenses pueden ver que las plazas públicas se agotan mientras que las reservadas están prácticamente vacías a diario. Oliver Martínez es uno de los vecinos que ha detectado esta contradicción, por lo que ha dirigido un escrito al Consistorio. «Pido que eliminen este sistema, porque es injusto, pero si lo imponen, al menos les solicito que lo hagan con cabeza. Las plazas restringidas deberían estar en horario laboral. Por las tardes, los fines de semana, y en verano, que ni siquiera hay clases, podríamos aparcar todos».

«Lo que no es normal es que en el centro, con los problemas de espacio que hay, haya a diario un montón de plazas vacías. Tampoco hay derecho a que un profesor pueda aparcar un sábado por la noche en la Alcazaba para irse a tomar una copa cuando el resto no podemos», añade Martínez.

Mientras se queja, un coche pasa por su lado y sube a la explanada junto al museo. Se baja de coche una mujer. «Esa no tiene tarjeta», dice el joven y se dirige a la vecina para advertirle que multan. «Pero si está vacío», señala Remedios Blanco, que se dirige a solucionar unos papeles y no conocía las nuevas restricciones. «Menuda faena», añade.

Los usuarios también denuncian que el sistema 'cuentacoches' que se ha colocado en el aparcamiento público no es fiable. Se trata de unos sensores que detectan los coches que entran y salen y anuncian en un cartel las vacantes. Están instalados en unos maceteros. El problema es que algunos conductores entran por la salida o al revés. Además las 130 plazas que se supone que tiene el solar no están limitadas y es una zona con árboles y baches. En ocasiones los vehículos estacionan mal y el letrero señala 30 plazas, por ejemplo, cuando no hay ninguna.

El nuevo sistema de la Alcazaba también provoca problemas en el Campillo. El aparcamiento del Baluarte de San Pedro, que habitualmente estaba casi vacío, está colapsado de coches.